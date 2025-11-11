본문 바로가기
이철 전남도의원 "의대 신설만으론 부족…섬 의료공백 해소해야"

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.11 13:31

은퇴 의사 활용·분원 설치 등 대책 '강조'

전남도의회 이철 부의장(더불어민주당·완도1)이 전남 섬 지역의 의료 공백 문제를 강하게 지적하며, 국립의과대학 신설과 연계한 실질적인 의료 서비스 확충 대책 마련을 촉구했다.


이 부의장은 지난 10일 열린 전남도 2025년도 인재육성교육국 행정사무감사에서 "전남에 국립의대를 유치하고 대학병원을 설립하는 데에는 이견이 없지만, 의대 설립이 섬 주민들의 체감 가능한 의료 혜택으로 이어지지 않는다면 의미가 없다"고 말했다.

이철 전남도의원

이철 전남도의원

그는 "공중보건의조차 섬 근무를 기피하는 현실에서 단순한 인력 확충으로는 문제를 해결할 수 없다"며 "은퇴 의사들을 대상으로 한 유인책 등 현실적인 대안이 필요하다"고 강조했다.

이어 "전남의 의료체계는 도심 중심 구조를 벗어나 섬 지역까지 포괄할 수 있는 체계로 재편돼야 한다"며 "종합병원 분원 설치 등 섬 전담 의료기반을 확대해야 한다"고 제안했다.


이 부의장은 또 해남 솔라시도 기업도시와 광양만권경제자유구역 내 국제 수준의 교육환경 조성을 위한 '외국교육기관 설립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역'과 관련해 "실제 설립 가능성과 운영 지속성을 염두에 둔 계획이 되어야 한다"며 "용역이 단순한 계획 수립에 그치지 않도록 철저히 검토해야 한다"고 주문했다.


강종철 인재교육국장은 "의대 신설 추진과 함께 지역의사제 도입 등 다양한 방안을 검토 중이며, 섬 지역 의료 격차 해소를 위해 최선을 다하겠다"고 답했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

