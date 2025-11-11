본문 바로가기
사회
창원소방본부·창원파티마병원, 응급의료체계 개선 간담회 열어

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.11 12:49

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원소방본부는 창원파티마병원 7층 배네홀에서 응급의료 체계 개선을 위한 간담회를 가졌다.

창원소방본부-창원파티마 간딤회 단체 사진.

지난 10일 열린 간담회는 이상기 창원소방본부장을 비롯해 박진미 창원파티마병원장 등 소방관계자와 병원관계자 25명이 한자리에 모여 상호 협력 방안을 논의했다.


주요 내용으로는 중증외상환자 이송병원 선정에 따른 상호 기관 보안 사항과 응급의료체계 개선을 위한 개선책 마련, 구급대원 이송병원 선정 활성화 방안 논의 등이다.

소방본부는 이번 간담회를 시작으로 창원 관내 병원과의 협력 관계를 강화하여 응급의료체계 개선 마련에 집중할 예정이다.


이상기 창원소방본부장은 "이번 간담회를 통해 이송병원 선정 활성화에 대한 대책 마련에 한 발짝 다가선것 같다"면서 "시민들이 불편을 겪지 않도록 최상의 구급서비스 제공에 최선을 다하겠다"라고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
