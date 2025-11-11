본문 바로가기
덕정고, IB 월드스쿨 인증…양주시 '초·중·고 IB 연계교육' 체계 완성

이종구기자

입력2025.11.11 12:24

양주시, IB 교육 혁신 선도…경기북부 유일
덕정고 인증으로 미래 인재 육성 기반 마련

경기 양주시는 덕정고등학교가 국제바칼로레아(IB, International Baccalaureate) 교육과정을 운영하는 국제바칼로레아 월드스쿨(IB World School)인증을 받았다고 11일 밝혔다. 이번 인증으로 양주시는 효촌초등학교, 남문중학교에 이어 초·중·고 전 단계에 걸친 연계교육 체계를 완성하는 쾌거를 이뤘다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

특히, 경기북부 지역에서 초·중·고 학교가 인증을 받은 지자체는 양주시가 유일하며, 명실상부한 국제바칼로레아(IB) 교육도시로서의 위상을 확고히 다지게 되었다.


국제바칼로레아(IB)는 학생 스스로 탐구하고 성장하도록 지원하는 국제 교육 프로그램으로, 사고력·창의력·문제해결력 중심의 혁신 교육과정을 특징으로 한다. 이러한 교육은 미래 사회가 요구하는 핵심 역량을 길러주는 세계적 수준의 교육모델로 주목받고 있다.

양주시는 이번 인증을 계기로 국제바칼로레아(IB) 교육의 초·중·고 전 단계 운영이 가능해졌으며, 학생들에게 국제적 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있는 교육 기반이 마련됐다고 평가하고 있다.


덕정고등학교는 이번 인증 외에도 교육부의 자율형 공립고 2.0 선정 학교로 탐구 중심 학습과 자공고 2.0의 자율성이 결합하여, 자사고나 특목고 수준의 교육 경쟁력을 갖춘 미래형 공립학교 모델로 자리매김할 것으로 기대된다.


강수현 양주시장은 "이번 인증은 양주시가 지향하는 미래교육도시 비전의 핵심 중 하나"라며 "앞으로도 학교와 교육지원청, 지역사회가 함께 협력하여 학생 맞춤형 혁신교육을 지속적으로 확산해 나가겠다"고 밝혔다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
