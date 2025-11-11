기원 위스키 시그니처, 'SFWSC 2025' 대상 수상

기원 유니콘도 '더블 골드'에 올라 K-위스키 위상 입증



대한민국 최초의 싱글몰트 위스키 '기원'이 세계 3대 주류 품평회 중 하나인 '샌프란시스코 세계주류경연대회 2025'(SFWSC)에서 대상에 해당하는 베스트 오브 클래스를 수상했다고 11일 밝혔다.

도정환 기원 위스키 대표가 샌프란시스코 세계주류경연대회 2025에서 트로피를 전달받고 있다.[사진=기원 위스키] AD 원본보기 아이콘

SFWSC 2025에는 70여 개국, 200여 명의 업계 관계자와 주요 글로벌 주류 브랜드 관계자들이 참석했다. 도정한 기원 위스키 대표는 트로피를 받은 뒤 준비해 간 태극기를 꺼내 흔들며 K-위스키의 세계 무대 수상을 기념했다.

이번에 수상한 제품은 기원 위스키의 '시그니처'다. 셰리와 와인 캐스크에서 숙성된 달콤한 풍미와 한국적 스파이스의 균형감이 심사위원단의 높은 평가를 받았다.

SFWSC 대상은 최종 후보에 오른 5개 브랜드를 대상으로 엄격한 추가 블라인드 테이스팅을 거쳐 단 하나의 최고 제품에만 수여된다. 올해는 한국의 기원을 비롯해 대만의 카발란, 인도의 암룻 등 쟁쟁한 브랜드들이 최종 경합을 벌였다.

기원은 시그니처와 함께 '유니콘' 역시 모든 심사위원의 만장일치 평가를 받아야만 수여되는 '더블 골드'에 올라 K-위스키의 제품력을 다시 한번 입증했다.

도정한 기원 위스키 대표는 "이번 수상으로 기원이 추구해 온 '한국적인 위스키'의 가능성을 확인했다"며 "세계적으로 권위 있는 대회에서 짧은 기간 내 연이어 좋은 평가를 받은 것은 한국 위스키가 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 시작했다는 의미"라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



