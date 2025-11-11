본문 바로가기
철원군-산업기술진흥원, 지방살리기 상생 자매결연 체결…지역 경제 활성화 박차

이종구기자

입력2025.11.11 12:03

강원도 철원군과 한국산업기술진흥원은 지난 10일 철원군청 상황실에서 이현종 철원군수, 민병주 한국산업기술진흥원장을 비롯한 양측 관계자들이 참석한 가운데 지방살리기 상생 자매결연 업무협약을 체결했다.

이현종 철원군수(왼쪽)이 민병주 한국산업기술진흥원장과 지난10일 철원군청 상황실에서 지방살리기 상생 자매결연 업무협약을 체결하고 있다. 철원군 제공

이현종 철원군수(왼쪽)이 민병주 한국산업기술진흥원장과 지난10일 철원군청 상황실에서 지방살리기 상생 자매결연 업무협약을 체결하고 있다. 철원군 제공

철원군은 지난 8월 말 행정안전부와 지방살리기 상생 자매결연 업무협약을 체결하여 다방면의 교류·협력을 추진해 오고 있으며, 금일 한국산업기술진흥원과의 자매결연을 통해 산업기술 교류와 기업 협력 등 지역발전 및 경제활성화에 박차를 가할 예정이다.


한국산업기술진흥원은 지난 2009년 도농상생을 위한 1사 1촌 자매결연의 일환으로 동송읍 이길리 마을과 소중한 인연을 맺은 후 매년 철원을 방문하여 다양한 도농 교류활동을 펼쳐오고 있으며, 이번 협약을 통해 철원군과 자매의 연을 맺고 상호 교류 및 협력 활동을 확대해나갈 예정이다.

이현종 철원군수는 "철원군과 한국산업기술진흥원이 지방살리기 상생 자매결연이라는 뜻깊은 동행을 함께 하게 되어 기쁘다"며 "양 기관이 지속적인 교류와 협력을 통해 서로 상생할 수 있는 자매결연의 성공사례가 되도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
