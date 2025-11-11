본문 바로가기
S-OIL, 대한적십자사 울산지사에 '희망나눔 에너지' 3000만원 전달

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.11 15:29

재난 현장·위기가정 지원 기부 펼쳐

S-OIL은 11일, 대한적십자사 울산시지사에 재난 현장 구호와 관내 위기가정 지원을 위한 희망나눔성금 3000만원을 전달했다.


S-OIL은 11일 대한적십자사 울산시 지사에서 희망나눔성금 전달식을 진행했다.

S-OIL은 11일 재난 현장과 관내 위기가정 지원을 위해 대한적십자사 울산지사에 성금 3000만원을 전달했다(왼쪽부터 대한적십자사 울산지사 채종성 회장, S-OIL 박성훈 상무). S-OIL 제공

S-OIL은 11일 재난 현장과 관내 위기가정 지원을 위해 대한적십자사 울산지사에 성금 3000만원을 전달했다(왼쪽부터 대한적십자사 울산지사 채종성 회장, S-OIL 박성훈 상무). S-OIL 제공

이날 전달식에는 S-OIL 박성훈 상무와 대한적십자사 울산시지사 채종성 회장 등이 참석했으며, 전달된 기부금 중 2000만원은 대한적십자사 희망 풍차 긴급지원 사업을 통해 관내 위기가정의 생계·주거·의료비 지원으로 사용되고, 1000만원은 최근 울산 지역에 발생한 재난 현장 지원에 사용될 예정이다.

S-OIL 박성훈 상무는 "S-OIL은 기업 시민으로 지역사회와 함께 성장하기 위해 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다"라며 "어려운 이웃 곁을 지키기 위해 지원을 꾸준히 이어가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

