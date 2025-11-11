화순군청 정나은, 배드민턴 선수권대회서 메달 획득

"혼합복식 1위·여자복식 3위"

전남 화순군은 지난 4일~9일까지 전북 익산시에서 열린 '2025 익산 빅터코리아마스터즈 배드민턴 선수권대회에서 화순군청 소속 배드민턴부 정나은 선수가 혼합복식 1위와 여자복식 3위를 차지했다고 11일 밝혔다.

왼쪽부터 정나은-김재현 선수. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

정나은(화순군청)-김재현(요넥스) 조는 혼합복식 4강에서 왕찬(김천시청)-김유정(삼성생명) 조를 2:0으로 이기고 결승에 진출, 지미웡-라이 페이 징(말레이시아) 조를 상대로 2:0으로 승리해 우승을 차지했다.

여자복식에서 정나은(화순군청)-이연우(삼성생명) 조는 8강에서 벤야파 아임사드-사브리나 소피타 웨들러(태국) 조를 2:0으로 꺾고 4강에 진출해 결승 진출에 도전했지만, 히나타 스즈키-나오 야마키타(일본) 조와의 경기에서 접전 끝에 1:2로 패해 3위에 머물렀다.

조형채 관광체육실장은 "군 선수가 국제대회에서 좋은 기량을 펼쳐 기쁘다"며 "앞으로도 선수들의 기량을 넓히는데 더 많은 관심과 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



