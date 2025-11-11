김캐디, 블랙캐디데이 프로모션

11월 한 달간 진행 최대 50만원 페이백

포인트 현금처럼 사용, 전 품목 할인 행사

골프생활 플랫폼 김캐디가 '블랙캐디데이(Black Caddie Day)'를 진행한다.

블랙프라이데이 시즌을 맞아 11월 한 달간 연중 최대 규모의 쇼핑 할인 프로모션을 실시한다. 김캐디 앱 내 '김캐디 쇼핑'을 통해 운영한다. 블랙캐디데이는 합리적 소비 혜택을 강화해 골퍼들의 쇼핑 이용 경험을 한층 높이기 위해 기획됐다.

구매 금액에 따라 최대 50만원 상당의 김캐디머니 페이백을 제공한다. 전 품목 세일, 금·토·일 원데이 특가, 주간 위클리 할인전, 베스트 상품전 등 다양한 혜택으로 구성됐다. 페이백은 15만원부터 500만원까지 구간별로 차등 지급된다. 김캐디머니는 앱 내 결제 시 현금처럼 사용할 수 있다.

김캐디 관계자는 "골퍼들의 소비가 늘어나는 블랙프라이데이 시기에, 체감할 수 있는 실질적 혜택 중심의 프로모션을 마련했다"며 "이번 블랙캐디데이를 통해 골퍼들이 김캐디에서 더욱 합리적으로 쇼핑할 수 있길 바란다"고 말했다.





