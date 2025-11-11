본문 바로가기
익산시, '음주폐해 예방의 달' 캠페인

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.11 11:28

12일∼25일까지 진행
연말연시 음주 사고 예방

전북 익산시가 익산시중독관리통합지원센터(센터장 이현기)와 함께 오는 12일~25일까지 '음주폐해 예방의 달 캠페인'을 진행한다.


11일 시에 따르면 이번 캠페인은 11월 '음주폐해 예방의 달'을 맞아 연말연시 증가하는 음주로 인한 사건·사고를 예방하고, 절주의 중요성을 알리고자 마련됐다.

음주폐해예방의 달 기념 중독 예방 캠페인 포스터. 익산시 제공

원본보기 아이콘

이번 온라인 캠페인은 '중독예방 퀴즈 및 나만의 금주 철칙 세우기'를 주제로, 시민 누구나 참여할 수 있는 형태로 운영된다.

이현기 센터장은 "이번 캠페인을 통해 시민들이 음주의 위험성을 다시 인식하고, 건강한 절주 습관을 실천하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 중독 예방과 회복을 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
