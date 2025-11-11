본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국립부경대 인문사회과학연구소 2개 저서, 2025년 세종도서 선정

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.11 11:13

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'해상용병'·'재일한인의 해역인문학' 학술부문

국립부경대학교에서 나온 2개의 저서가 세종도서 학술부문에 뽑혔다.


국립부경대는 인문사회과학연구소(소장 김창경)가 출판한 '해상용병: 17세기 중국해에서의 전쟁, 무역, 그리고 해적'(소명출판)과 '재일한인의 해역인문학: 이동, 생활, 네트워크'(해피북미디어)가 2025년 세종도서 학술부문에 선정됐다고 11일 알렸다.

세종도서는 문화체육관광부가 주최하고 한국출판문화산업진흥원이 주관하는 국가 독서진흥 사업으로 매년 국내에서 발간된 우수 학술 및 교양도서를 선정해 전국 공공도서관과 학교 도서관 등에 보급한다.

국립부경대 인문사회과학연구소 2개 저서, 2025년 세종도서 선정
AD
원본보기 아이콘

이번에 선정된 두 권은 부경대 인문사회과학연구소가 2017년부터 2024년까지 수행한 인문한국플러스(HK+)사업의 대표 성과물이다. 근현대 동북아 해역에서 형성된 인문네트워크의 흐름과 변화를 다층적으로 조명한 연구 결과를 담고 있다.


김창경 소장(중국학과 교수) 외 3명의 연구자가 번역한 '해상용병'은 17세기 중국해를 무대로 한 전쟁, 무역, 해적 활동을 다루며 기존의 제국 중심 해양사관을 넘어 해역 네트워크의 관점에서 동아시아 해양 세계를 새롭게 해석한다. 최민경 교수(인문사회과학연구소)가 단독 저술한 '재일한인의 해역인문학'은 재일한인의 이동과 정착, 생활과 관계망을 해역인문학의 시선으로 분석하며 부산과 일본을 잇는 해역 이주의 인문학적 의미를 탐구한다.


김창경 소장은 "이번 세종도서 선정을 계기로 해역을 기반으로 한 인문사회 연구가 더욱 확산되기를 기대한다"며 "부산의 바다와 사람, 그리고 관계의 이야기를 세계 속 인문학으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

국립부경대 인문사회과학연구소는 부산의 지역성을 토대로 바다와 인간의 관계를 주제로 한 인문사회 연구를 이어가고 있다. 현재 한국해양재단의 '한국해양사 근현대편' 집필과 라이즈(RISE) 사업의 해양교육 프로젝트 등 학문 연구와 지역 실천을 연계한 다양한 활동을 추진 중이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데…"공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데…"공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"아기사자가 직접 깨워드려요" 中 리조트 이색 모닝콜 서비스

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

삼성·애플 "이 길이 아닌가봐"…초슬림에서 폴더블로 작전 선회

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기