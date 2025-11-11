화천산천어축제, 겨울 없는 동남아 시장 공략 '역발상 마케팅' 돌입

화천군, 베트남·홍콩·타이완 해외 마케팅

K-겨울축제 상품 판매…동남아 집중 공략

베트남·홍콩·타이완 여행사 방문 축제상품 세일즈

대한민국 글로벌 축제인 '2026 얼음나라 화천산천어축제'가 눈과 얼음이 없는 동남아시아 관광시장에서 본격적인 홍보 마케팅에 돌입했다.

최문순 군수를 비롯한 화천군 산천어축제 홍보단이 지난 10일 베트남 다낭지역 여행사를 방문해 축제 상품을 설명하고 있다. 화천군 제공 AD 원본보기 아이콘

최문순 군수를 비롯해 군청 관광정책과 글로벌 마케팅팀은 내년 화천산천어축제의 해외 마케팅을 위해 지난 9일 베트남 다낭으로 출국했다.

이들은 베트남을 시작으로 오는 15일까지 홍콩, 타이완까지 3개국을 방문해 현지 대형 여행사를 방문한다.

첫 번째 방문지인 베트남은 화천군이 개척에 공을 들이고 있는 새로운 관광시장 중 하나다.

지난해부터 베트남 시장의 문을 두드리기 시작한 화천군은 베트남의 빠른 경제성장과 젊은 소비층 인구가 다수를 차지하고 있다는 점을 고려해 향후 하노이와 호치민, 다낭 등 관광도시 여행사 대상 시장 개척에 집중한다는 전략이다.

이를 위해 지난 10일 최문순 군수는 비엣트래블 등 대형 여행사 대표단을 만나 산천어축제 홍보영상을 소개하고, 적극적인 모객과 협력을 당부했다.

화천군 방문단은 12일 홍콩으로 이동해 한국관광공사 홍콩지사 방문에 메이저 여행사들과의 만남을 이어간다.

13일부터는 타이완 타이페이시를 찾아 오랜 기간 화천산천어축제에 관광객을 모객해 보내고 있는 여행사 대표들과 간담회를 진행한다.

화천군은 겨울이 없는 동남아시아 관광시장에 겨울축제 상품을 판매한다는 역발상 전략을 앞세워 매년 수만명의 관광객을 유치하는데 성공했다.

이들을 위한 외국인 전용 낚시터와 구이터를 만들었고, 태국어와 중국어 번체 SNS 채널을 운영하며 약 8만여명의 팔로워들에게 축제 정보를 제공해오고 있다.

최문순 화천군수는 "화천산천어축제가 동남아시아는 물론 최근에는 쿠웨이트 등 아랍권 관광객들에게도 큰 인기를 얻고 있다"며 "이들을 더 많이 유치할 수 있도록 다양한 프로모션과 무슬림 기도실, 통역 등의 편의를 제공하고 있다"고 밝혔다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



