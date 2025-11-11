한호·오준·김정희…조선 대표 명필가 13의 비문 공개

불교중앙박물관 '조선시대 명필가 탁본전'

12월28일까지

대한불교조계종 불교중앙박물관은 '2025년 금석문 탁본 조사 사업'의 일환으로 온라인 전시 '조선시대 명필가 탁본展'을 오는 12월28일까지 개최한다.

이번 전시는 우수한 품질의 탁본을 통해 조선시대 대표 서예가들이 남긴 필법을 감상할 수 있는 자리로 마련됐다. 석봉 한호(1543~1605), 죽남 오준(1587~1666), 추사 김정희(1786~1856) 등 13인의 명필가가 쓴 비문을 공개한다.

탁본은 돌이나 금속에 새겨진 글자와 문양을 종이에 옮겨 전하는 전통적인 기록 매체로, 시대와 문화를 잇는 소중한 문화유산이다. 조선시대에는 왕실과 서예가들이 탁본과 법첩을 활용해 중국과 조선의 명필 서체를 배우고 전승했으며, 이를 바탕으로 서예가들은 자신만의 서풍을 완성했다. 이번 전시는 조선 명필가들의 비문 탁본을 통해 조선 서예의 전통과 미학을 재조명한다.

'천자문'으로 널리 알려진 명필 한호는 당대 공식 문서를 집필한 사자관 서체의 대표 인물로 꼽힌다. 한호의 '박소 신도비 탁본'과 그의 뒤를 이어 사자관으로 활동하며 뛰어난 필력을 인정받은 죽남 오준의 '삼전도비 탁본'도 함께 소개한다. 오준은 병자호란 이후 청 태종의 공덕을 기리는 삼전도비 비문을 집필하는 등 조선의 국가적 기록을 담당한 인물이다. 전시는 이 밖에도 다양한 명필의 작품을 통해 조선 서체의 흐름과 필법의 아름다움을 선보인다.

불교중앙박물관과 국가유산청이 함께 진행해 온 금석문 탁본 조사 사업은 지난 12년간 925건 2600여 점에 이르는 양질의 탁본을 수집하며, 잊혀진 비석을 발굴하고 판독되지 않던 글자를 밝혀내는 등 뜻깊은 성과를 거뒀다.

불교중앙박물관 관계자는 "원형을 충실히 기록해 후대에 전하는 귀중한 자료인 탁본이 이번 온라인 전시를 통해 그 가치와 예술성을 대중에게 널리 알리는 계기가 되길 기대한다"고 전했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>