정부, 내란 가담자 인사조치 위한 TF 만들기로…李 "당연한 일"

이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 물을 마시고 있다. 연합뉴스
정부가 12·3 비상계엄에 관여한 공직자를 조사·조치하기 위한 태스크포스(TF)를 꾸리기로 했다. 이재명 대통령은 이같은 내용을 보고받고 "당연히 해야 할 일"이라고 동의했다.
김민석 국무총리는 이날 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 "내란재판과 수사가 장기화하면서 내란 극복이 지지부진한 게 현실"이라면서 "내란에 가담한 사람이 승진 명부에 이름을 올리는 등 문제도 제기됐다"고 지적했다. 이에 '헌법존중정부혁신 TF'를 만들어 12·3 비상계엄 사태에 가담한 이들을 조사하고 인사조치 해야 한다고 보고했다.
이 대통령은 "당연히 해야 할 일 같다"고 답했다. 이 대통령은 "내란에 관한 문제는 관여 정도에 따라 형사 처벌할 사안도 있고, 행정 책임을 물을 사안도 있고, 인사 책임이나 조치할 낮은 수준도 있기에 (TF가) 필요할 것 같다"고 강조했다. 그러면서 "내란 특검에 의존할 게 아니라 (정부가) 독자적으로 (조사)해야 할 것 같다"고 지시했다.
정부는 각 부처와 기관이 TF를 설치하고 내년 1월까지 조사를 마친 뒤 설 전에 후속 조치를 완료하도록 지시할 계획이다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>