정부, 내란 가담자 인사조치 위한 TF 만들기로…李 "당연한 일"

송승섭기자

입력2025.11.11 10:57

이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 물을 마시고 있다. 연합뉴스

원본보기 아이콘

정부가 12·3 비상계엄에 관여한 공직자를 조사·조치하기 위한 태스크포스(TF)를 꾸리기로 했다. 이재명 대통령은 이같은 내용을 보고받고 "당연히 해야 할 일"이라고 동의했다.


김민석 국무총리는 이날 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 "내란재판과 수사가 장기화하면서 내란 극복이 지지부진한 게 현실"이라면서 "내란에 가담한 사람이 승진 명부에 이름을 올리는 등 문제도 제기됐다"고 지적했다. 이에 '헌법존중정부혁신 TF'를 만들어 12·3 비상계엄 사태에 가담한 이들을 조사하고 인사조치 해야 한다고 보고했다.

이 대통령은 "당연히 해야 할 일 같다"고 답했다. 이 대통령은 "내란에 관한 문제는 관여 정도에 따라 형사 처벌할 사안도 있고, 행정 책임을 물을 사안도 있고, 인사 책임이나 조치할 낮은 수준도 있기에 (TF가) 필요할 것 같다"고 강조했다. 그러면서 "내란 특검에 의존할 게 아니라 (정부가) 독자적으로 (조사)해야 할 것 같다"고 지시했다.


정부는 각 부처와 기관이 TF를 설치하고 내년 1월까지 조사를 마친 뒤 설 전에 후속 조치를 완료하도록 지시할 계획이다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr


