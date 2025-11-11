전주시, 16일 '올림픽데이런 2025 in 전주' 행사

IOC 창설일 기념…6천명 참가

스포츠스타 팬사인회·가수 휘인 공연 등

전북 전주시가 오는 16일 전주월드컵경기장과 혁신도시 일원에서 '올림픽데이런 2025 in 전주' 행사를 연다.

11일 전주시에 따르면 '올림픽데이런'은 IOC 창설일(1894년 6월 23일)을 기념해 올림픽 가치 확산을 목적으로 각국 올림픽위원회가 주관하는 글로벌 캠페인이다.

이번 행사는 IOC가 주최하고 전북도·전주시·대한체육회가 주관하며 IOC(국제올림픽위원회) 공식 인증을 받은 국내 유일의 올림픽 행사이다.

이 대회는 국내에서는 그동안 서울에서만 총 4차례 진행됐으며, 비수도권 지역에서 개최되는 것은 이번이 처음이다. 올림픽데이런이 전주에서 열리는 것은 전주의 인지도 향상과 더불어 올림픽 유치에 대한 확고한 의지를 널리 알리겠다는 의미를 담고 있다.

5㎞·10㎞·하프 코스의 세 부문으로 진행되는 이 대회는 지난 8월 19일 티켓 오픈과 함께 6,000명의 참가자를 선착순 접수했으며, 그 결과 티켓은 조기 매진됐다.

총 6,000명의 참가자 중 남성은 60.5%, 여성은 39.5%이며, 20~40대가 90% 이상(30대 43%, 20대 30%, 40대 18%)을 차지해 젊은 세대의 높은 참여 열기를 기록했다.

또 이번 '올림픽데이런 2025 in 전주'에서는 마라톤 대회와 더불어 ▲올림픽 종목 체험 프로그램 ▲완주 인증 포토존 ▲농악 공연 ▲율동 응원 등 가을의 낭만을 더할 다양한 부대행사가 마련된다.

이날 행사에서는 ▲오상욱(펜싱) ▲이동국(축구) ▲신수지(리듬체조) ▲곽윤기(쇼트트랙) ▲김예지(사격) 등 각 종목별 스포츠 스타의 팬 사인회도 열리며, 전주시 홍보대사인 모던국악프로젝트 차오름의 국악과 현대음악을 결합한 신명 나는 공연이 펼쳐진다.

여기에 전주 출신의 가수 휘인이 축하공연을 통해 참가자들의 완주를 축하하고, 대회 분위기를 최고조로 끌어올릴 예정이다.

이번 대회에 대한 자세한 내용은 공식 누리집 및 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

김용운 전주시 체육산업과장은 "전주는 문화와 스포츠가 공존하는 도시로 이번 올림픽데이런이 시민 모두가 함께 뛰는 축제로 자리 잡아 하계올림픽 전주 유치로 이어지길 바란다"며 "풍성하고 안전한 대회가 될 수 있도록 최선의 준비를 다하겠다"고 말했다.





