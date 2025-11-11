부산시 R&D 인력양성 사업 “정책·연구·인력 측면서 긍정적 효과”

BISTEP, LINC 3.0·BB21+사업 등 투자 효과성 분석 보고서 발간

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 11일 부산시 R&D 기반 인력양성 사업의 정책·연구·인력 측면 효과성을 분석한 보고서를 발간했다고 전했다.

이 보고서는 개별 사업 단위 평가의 한계를 보완하고 인력양성 사업군 전체 단위를 대상으로 정책적 환류를 강화한 것이 특징이다. 특히 올해 출범한 부산지역혁신중심 대학지원체계(RISE)를 고려해 인력양성 분야의 성과와 시사점을 도출했다.

분석 결과, 부산시 인력양성 R&D사업은 정책이행, 연구역량, 인력수급에서 긍정적 효과를 보였으며, 대표 사업인 LINC 3.0과 BB21+사업도 각 목표 영역에서 성과를 견인한 것으로 나타났다.

또 학술강화·취창업진로 활동 등 학생역량 강화 프로그램이 성과 창출의 핵심 요인으로 확인됐다.

BISTEP은 분석을 통해 정책 전략성 강화, 산학협력 제도 고도화, 질적 성과관리 체계 전환 등 다섯 가지 정책적 시사점을 제시했다.

임형빈 BISTEP 연구원은 "부산시 R&D사업의 투자 효율성을 높이기 위해 이번 인력양성 효과성 분석을 시범적으로 수행했다"며 "연구 결과가 RISE 사업 운영과 지역 인력양성 정책 기획에 실질적 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

