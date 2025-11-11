인천공항공사, 스카이페스티벌 성료…국내·외 관객 1.8만명

유튜브 실시간 관람 5만명

인천국제공항공사가 지난 8~9일 양일간 인천 중구 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린 '2025 인천공항 스카이 페스티벌(Sky Festival)'을 성황리에 개최했다고 11일 밝혔다.

인천공항 스카이 페스티벌은 K팝 콘서트를 비롯해 다양한 부대행사가 함께 진행되는 전 세계 유일 공항 복합문화축제다. 2004년부터 매년 개최돼 20회를 맞았다. 올해는 관객에게 더욱 친근하게 다가가기 위해 'SKF'로 브랜딩을 새로 정립했다.

지난 8일 인천 중구 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린 '2025 인천공항 스카이 페스티벌'에서 관객들이 K팝 콘서트를 즐기고 있다. 인천국제공항공사

행사 첫날인 지난 8일은 하이라이트·마크·미야오·올데이 프로젝트·싸이커스·리센느 같은 K팝 아티스트들이 출연했다. 둘째날인 9일은 성시경·크러쉬·헤이즈·미연이 참여해 완성도 높은 공연을 보였다. 국내·외 관객 약 1만8000명이 현장 관람한 데 이어 약 5만명의 해외 한류 팬이 유튜브로 실시간 관람했다.

이번 행사는 K팝 공연 외에 해외에서 인기 높은 한류 드라마와 웹툰 전시·체험, K팝 댄스, 한글을 활용한 패션 굿즈 같은 부대행사 부스가 마련됐다. 또 인천 지역 소상공인들이 참여하는 팝업매장 운영, 문화소외계층 아동 600명 공연 초청, 현장모금 등 지역상생과 사회적 가치를 실현했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "인천공항 스카이 페스티벌에 보내준 국내·외 관객 여러분의 호응에 감사드리며 대한민국의 관문공항으로서 스카이 페스티벌을 K컬처를 전 세계에 알리는 세계최고의 복합 문화축제이자 국민과의 소통을 확대하는 대국민 소통창구로 더욱 발전시켜 나갈 계획이다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



