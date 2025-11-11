"피팅비면 웨딩드레스 산다"…스드메플레이션에 당근·알리 때아닌 호황

드레스·면사포 등 결혼 소품 거래 시장 활발

한국 결혼 비용 평균 3억 6000만원

비용 급증에 청년층 결혼 기피 현상 심화

'스드메플레이션(스튜디오·드레스·메이크업+인플레이션)'이라는 신조어가 생길 정도로 물가가 급등하자 MZ세대를 중심으로 '가성비 웨딩'이 유행하고 있다. 11일 중고거래 플랫폼인 당근에 '웨딩드레스'를 검색하면 지역마다 최소 수십건에서 수백건의 중고 웨딩드레스 판매글을 볼 수 있다. 유통업계에 따르면, 최근 당근에서 '웨딩드레스' 검색 결과는 2023년보다 2024년에 15.8%, 올해는 작년 대비 23.8% 더 늘어난 것으로 나타났다. 드레스뿐 아니라 머리띠·왕관·면사포 등 결혼 소품 거래도 활발하다.

이같은 셀프 '스드메'와 웨딩의 변화의 이면에는 부르는 게 값이 되어버린 웨딩 업계 관행이 자리하고 있다.

당근뿐 아니라 알리익스프레스 등 온라인 플랫폼은 현재 예식 산업의 높은 진입장벽을 낮추고 있다. 해외 직구 플랫폼 알리익스프레스에서 올해 2·3분기 한국의 웨딩드레스 거래액은 전년 동기 대비 20% 이상 늘었다. 웨딩 베일, 브라이덜 숄, 플라워 부케 등 결혼식 액세서리류도 3분기 거래액이 직전 분기보다 40% 넘게 급증했다. 현재 알리익스프레스에는 3000여 종의 웨딩드레스가 등록돼 있으며, 최저가 제품은 4만원대부터 시작한다. 가장 많이 팔린 인기 제품군은 6만~8만원대다.

11일 중고거래 플랫폼인 당근에 '웨딩드레스'를 검색하면 지역마다 최소 수십건에서 수백건의 중고 웨딩드레스 판매글을 볼 수 있다.

MZ세대 예비부부들 사이에서는 결혼 준비의 핵심 가치가 '가성비'로 완전히 이동했다. 고가 드레스를 빌리느니 온라인에서 저렴하게 구입해 촬영이나 본식에 한 번 입고, 이후 중고마켓에서 되팔아 비용을 절감하는 방식이다. 예전에는 예식장·스튜디오·드레스숍 중심의 '패키지 시장'이 지배했지만, 이제는 젊은 세대를 중심으로 개인이 셀프로 '스드메'를 진행 중이다.

스드메 포함한 결혼식 비용 계속 상승

이같은 셀프 '스드메'와 웨딩의 변화 이면에는 부르는 게 값이 되어버린 웨딩 업계 관행이 자리하고 있다. 스드메 패키지 계약을 저렴한 가격에 했다 하더라도 이후 사진 원본 파일 구입 비용, 드레스 변경 비용, 헬퍼비 등 추가금이 붙으면서 최종 결제 비용은 계약서에 적힌 금액보다 훨씬 더 많은 추가 비용을 예비부부가 지불해야 한다.

실제 청년들이 결혼을 기피하는 주요 원인 역시 '결혼 비용 부담'으로 나타났다.

이런 한국의 스드메플레이션은 일본 언론이 집중 조명하기도 했다. 지난 2일 니혼게이자이신문은 결혼식 준비 과정에서 필수로 여겨지는 스드메 비용 상승이 한국 청년들이 결혼을 기피하는 요인으로 꼽힌다고 분석했다. 실제 청년들이 결혼을 기피하는 주요 원인 역시 '결혼 비용 부담'으로 나타났다. 보건복지부 산하 인구보건복지협회가 '제 2차 국민인구행태조사'를 실시한 결과 결혼 의향이 없거나 아직 결정하지 않은 미혼 남성은 41.5%로, 이들이 결혼을 미루는 가장 큰 이유는 '결혼 비용 부담'(25%) 이었다.

상황이 이러함에도 스드메를 포함한 결혼식 비용은 계속 상승하고 있다. 신혼부부 1000명을 대상으로 한 듀오의 '2025 결혼 비용 보고서'에는 총 결혼 비용이 3억 6173만원인 것으로 나타났는데, 신혼집 마련 비용 약 3억408만원을 제외한 결혼 비용은 5765만원으로 집계됐다. 이 가운데 예식홀에 평균 1401만원을 지출하는 것으로 나타났다. 특히 2020년 235만원이었던 스드메 비용은 올해 441만원으로, 5년 사이 87% 올랐다. 이밖에 혼수비용은 1456만원, 신혼여행에는 965만원을 쓰는 것으로 나타났으며 예단 770만원, 예물 591만원 등으로 집계됐다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



