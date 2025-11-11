대만 관광시장서 ‘제주다움’ 통했다…관광박람회서 현지 관심 집중

제주도·관광공사·관광협회, 타이베이국제여전서 공동홍보관 운영

제주특별자치도와 제주관광공사, 제주특별자치도관광협회는 지난 7일부터 10일까지 대만 타이베이 난강전람관에서 열린 '타이베이국제여전(ITF·International Travel Fair)'에 참가해 제주 관광 홍보와 세일즈 활동을 성공적으로 마쳤다. 제주도 제공 AD 원본보기 아이콘

제주특별자치도와 제주관광공사(사장 고승철), 제주특별자치도관광협회(회장 강동훈)는 지난 7일부터 10일까지 대만 타이베이 난강전람관에서 열린 '타이베이국제여전(ITF·International Travel Fair)'에 참가해 제주 관광 홍보와 세일즈 활동을 성공적으로 마쳤다고 11일 밝혔다.

타이베이국제여전은 매년 100여 개국이 참여하는 대만 최대 규모의 국제 여행박람회로, 도와 공사·협회는 도내 스타트업, 여행업, 관광호텔업, 유원시설업 등 다양한 관광사업체와 협력해 '제주 홍보관'을 운영했다.

이번 박람회에는 제주도와 제주관광공사가 육성 중인 혁신 관광기업 'J-스타트업'(벨아벨팜, 컬러랩제주, 제주애퐁당)과 중화권 맞춤형 테마상품을 개발하는 '특수목적 전문여행사'가 함께 참여해 현지 소비자와 여행업계 관계자들의 눈길을 끌었다.

홍보관은 한라산과 감귤을 모티프로 한 디자인으로 꾸며졌으며, '제주의 겨울과 문화'를 주제로 체험·이벤트·상담 프로그램이 4일간 이어졌다. 감귤 사탕·젤리·커피, 메밀 쿠키 등 J-스타트업 제품이 기념품으로 제공됐고, 감귤 탑 쌓기, 제주 컬러 헌팅 DIY 등 체험형 이벤트가 큰 호응을 얻었다.

또한 도와 공사, 협회는 대만 현지 주요 여행사 및 OTA(온라인 여행사) 등 13개 업체와 도내 여행업계가 참여한 협력 미팅을 진행, 제주 특화상품 개발 및 공동 마케팅 확대 방안을 논의했다.

고승철 제주관광공사 사장은 "대만은 제주 관광의 핵심 시장으로, 현지 맞춤형 마케팅이 필수적"이라며 "이번 박람회를 계기로 도내 관광기업과 함께 대만 네트워크를 강화하고 글로벌 시장 진출을 가속하겠다"고 밝혔다.

한편 제주도와 관광공사는 올겨울과 내년 대만 관광객 유치를 위해 타이거에어와 공동 항공권 할인 프로모션을 진행 중이며, 오는 21일부터 타이베이·타이중·가오슝 등 3개 도시에서 '런케이션 in 제주' 순회 설명회를 열어 대만 대학생을 대상으로 한 학습형 여행 수요 창출에도 나설 예정이다.





호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>