의정부시, '지역화폐 우수 지자체' 선정…연말까지 캐시백 혜택 확대

이종구기자

입력2025.11.11 10:45

경기 의정부시(시장 김동근)는 오는 17일부터 의정부사랑카드 결제 금액의 5%를 추가로 지급하는 캐시백 행사를 진행한다.

의정부사랑카드. 의정부시 제공

의정부사랑카드. 의정부시 제공

이번 행사는 국비 집행 우수 지자체 선정에 따른 인센티브로 추진되는 소비 촉진 사업이다. 전국 33개 지자체가 국비 집행 우수 지자체로 선정됐으며, 경기도에서는 의정부시 등 16개 지자체가 포함됐다.


캐시백 행사는 기존 10% 충전 인센티브에 더해 결제 시 5%를 추가 지급하는 방식으로 운영된다. 이에 따라 시민들은 의정부사랑카드를 이용할 경우 1만4000여 개소 가맹점에서 최대 15%의 할인 혜택을 11월 17일부터 12월 31일까지 받을 수 있다. 다만, 지원 예산이 소진될 경우 행사는 조기 종료될 수 있다.

시 관계자는 "이번 추가 인센티브 지급이 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣고, 시민들의 소비 여력을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


