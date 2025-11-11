본문 바로가기
'위기의 인텔' AI 사업 총괄 CTO, 오픈AI로 이직

김민영기자

입력2025.11.11 10:42

시계아이콘00분 28초 소요
지난 4월 인텔서 최고AI책임자로 승진
AI 부문, 탄 CEO 직속 조직으로 재편

미국 반도체 제조사 인텔에서 인공지능(AI) 사업을 총괄하던 임원이 챗GPT 개발사인 오픈AI로 이직했다.


'위기의 인텔' AI 사업 총괄 CTO, 오픈AI로 이직
사친 카티 인텔 최고기술책임자(CTO) 겸 최고AI책임자(CAIO)는 10일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "그레그 브록먼(오픈 AI 사장), 샘 올트먼(오픈AI 최고경영자), 오픈AI 팀과 함께 범용인공지능(AGI) 인프라를 구축하는 일을 함께 할 수 있게 돼 매우 기쁘다"며 이적 사실을 밝혔다.

브록먼 사장도 엑스를 통해 카티의 오픈AI 합류를 환영한다며 그의 영입을 공식적으로 알렸다.


스탠퍼드대 교수 출신인 카티는 4년 전 인텔에 합류해 네크워킹 부문을 맡았다. 올해 초 인텔 최고경영자(CEO)가 된 립부 탄은 지난 4월 카티를 CTO 겸 CAIO로 승진시켜 AI 부문 총책임자를 맡겼다. 하지만 그가 돌연 회사를 떠나면서 인텔은 그간 카티가 맡았던 AI 부문을 탄 CEO 직속으로 재편하기로 했다.


인텔은 카티의 이적과 관련해 "그의 기여에 감사한다"는 의례적인 인사말과 함께 "AI는 여전히 인텔의 최우선 전략 과제 중 하나"라고 강조했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

