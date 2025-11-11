인스코비 뷰티브랜드 '코랄헤이즈', 태국 K뷰티 팝업스토어 '신세계 하이퍼그라운드' 참가

태국 신세계 하이퍼그라운드에서 코랄헤이즈 글로우락 젤리틴트 이용하는 고객. 인스코비 제공 AD 원본보기 아이콘

(대표이사 유인수)의 센슈얼 메이크업 브랜드 '코랄헤이즈(Coralhaze)' 가 지난 6일부터 내년 1월30일까지 태국 방콕 최대 쇼핑몰 '센트럴월드'에서 열리는 '신세계 하이퍼그라운드' 팝업스토어에 참가한다고 11일 밝혔다.

신세계백화점의 해외 진출 지원 플랫폼인 신세계 하이퍼그라운드가 진행하는 이번 행사는 태국 및 동남아시아 MZ세대들에게 대한민국의 트렌디한 감성을 담은 K뷰티 신진 브랜드를 직접 소개하는 자리다. 본 행사가 열리는 센트럴월드는 하루 평균 15만명 이상의 방문객이 찾는 동남아시아 최대의 쇼핑 명소로 유명하다.

이번 팝업에는 코랄헤이즈를 비롯해 브이티, 아이소이, 삐아 등 다양한 카테고리의 15개 K뷰티 브랜드가 참여한다.

'코랄헤이즈'는 올해 출시해 한국과 일본, 아마존 등에서 절찬리에 판매 중인 '듀 드롭 틴트'를 비롯해 기존 히트상품인 '글로우 락 틴트', '볼류마이징 립 퐁듀' 등의 메이크업 제품을 선보일 계획이다.

이번 팝업에서는 K뷰티뿐만 아니라 K컬처를 함께 즐길 수 있는 프로그램도 마련됐다. '트렌디&라이징 K뷰티'라는 주제에 맞춰 태극 문양과 한국적인 색감을 현대적으로 재해석한 인테리어로 행사장을 꾸몄다. 이와 더불어 윷놀이, 팽이 돌리기 등 한국 전통놀이도 직접 체험할 수 있다.

이대기 인스코비 유통사업본부 상무는 "코랄헤이즈가 K뷰티 트렌드 리더로서 동남아시아 고객들을 만날 수 있게 돼 기쁘다"며 "기존 일본, 대만과 더불어 동남아시아로도 비즈니스를 확대하면서 아시아에서 코랄헤이즈의 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 코랄헤이즈는 인스코비가 2023년 출시한 MZ세대를 겨냥한 수출전략형 글로벌 메이크업 브랜드다. 매년 매출액이 급격하게 늘고 있으며 3년차인 올해는 연 매출 50억원에 이를 것으로 전망된다. 특히 지난해 수출 100만불탑, 올해도 수출 200만불탑을 수상할 정도로 해외 고객들에게도 사랑받고 있다. 국내에서는 지난해 하반기 올리브영 온라인몰에 처음으로 입점했으며 올해 연말까지 시코르 오프라인 매장에서도 판매가 시작될 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



