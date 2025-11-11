본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

삼성카드, 65세 이상 고객 소비자보호 제도 강화

문채석기자

입력2025.11.11 10:30

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상품 청약철회 신청기간 14일→30일
상품 신규신청 시 내용 유선 재확인

삼성카드 는 65세 이상 고객 대상으로 강화된 소비자보호 제도를 운영한다고 11일 밝혔다.


삼성카드, 65세 이상 고객 소비자보호 제도 강화
AD
원본보기 아이콘

오는 19일부터 시니어 고객을 대상으로 금융상품의 청약철회 신청 기간을 14일에서 30일로 연장한다. 시니어 고객이 충분히 이해하고 합리적인 결정을 내리도록 돕는다.

청약철회는 삼성카드 고객센터 전화나 홈페이지, 애플리케이션 등을 통해 신청할 수 있다.


카드론 등 금융상품을 신규 신청할 땐 전화를 통해 신청 내용을 재확인해 상품의 불완전 판매를 예방한다.


시니어 고객 전담상담팀도 운영하고 있다. 상담팀은 쉬운 용어를 활용해 고객 눈높이에 맞춰 상담한다.

임직원의 소비자보호 관심과 의지를 북돋우는 활동도 진행 중이다.


고객의 소리(VOC)를 듣고 서비스 개선에 반영하기 위한 임직원 상담센터 체험 프로그램을 정기적으로 운영한다.


매달 마지막주 수요일을 소비자 보호의 날로 지정해 운영 중이다. 소비자 보호의 날엔 우수 사례를 시상하고 공유하며 전 임직원을 대상으로 소비자보호 교육을 진행하고 있다.


삼성카드 관계자는 "시니어 고객이 편리하고 안전하게 삼성카드를 이용하도록 소비자 보호 제도를 강화했다"며 "앞으로도 소비자 보호에 최선을 다할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

"아기사자가 직접 깨워드려요" 中 리조트 이색 모닝콜 서비스

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기