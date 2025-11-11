LS증권, 부산서 개인투자자 대상 오프라인 세미나 개최

LS증권은 이달 29일 부산에서 개인투자자 대상 오프라인 세미나를 연다고 11일 밝혔다.

LS증권은 매월 개인투자자를 위한 투자전략 세미나를 진행하고 있으며, 지방에서 개최하는 것은 이번이 처음이다.

세미나는 29일 오후 1시부터 5시까지 부산 롯데백화점 광복점 아쿠아몰 10층에서 진행된다.

이번 세미나에서는 LS증권 염승환 이사가 국내주식 투자전략, AFW파트너스 이선엽 대표가 매크로 경제전망에 대해 각각 강연한다. 슈퍼개미인 전업투자자 피터케이씨는 매매방법 및 투자철학을 소개할 예정이다. 마지막으로 참석자들의 궁금증을 해소할 수 있는 질의응답(Q&A) 시간도 마련된다.

세미나 참석은 사전 신청을 통해 선착순 300명까지 가능하다. 자세한 내용은 LS증권 홈페이지, 투혼HTS, 투혼MTS에서 확인할 수 있다.

LS증권 관계자는 "이번에 부산에서 특별 주말 세미나를 진행하게 됐다"며 "국내주식 투자 아이디어를 얻는 것뿐만 아니라 슈퍼개미의 투자철학에 대한 궁금증도 해결할 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



