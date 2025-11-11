본문 바로가기
“평소 실력 발휘하길”… 부산교육청, 수능 앞두고 수험생 응원 영상 공개

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.11 10:31

김석준 교육감, 따뜻한 메시지 전달

부산시교육청(교육감 김석준)이 2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생과 학부모, 교사를 격려하는 응원 영상을 제작해 지난 7일 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다.


약 1분 30초 분량의 영상에서 김 교육감은 "포기하지 않고 묵묵히 걸어온 부산의 모든 수험생을 기억한다"며 "편안한 마음으로 시험에 임해 평소의 실력을 온전히 발휘하길 바란다"고 직접 응원의 메시지를 전했다. 이어 "부산교육청은 여러분의 내일이 언제나 빛나길 바라며 마음을 다해 응원하겠다"고 덧붙였다.

김석준 부산교육감.

김석준 부산교육감.

영상은 김 교육감이 수험생들을 떠올리며 메시지를 작성하는 장면으로 시작해, 책상 앞에서 수많은 계절을 보내는 학생들, 밤낮으로 자녀를 챙기는 학부모, 교실에서 헌신하는 교사, 서로에게 힘이 되어주는 친구들의 모습이 교차하며 감동을 더 한다.

이번 영상은 부산광역시교육청 공식 유튜브 채널 '부산교육TV'에서 누구나 시청할 수 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
