KB국민은행, 모기지보험 가입 제한…가계대출 조이기

부애리기자

입력2025.11.11 10:26

KB국민은행 지점 모습.

KB국민은행이 모기지보험(MCI·MCG) 가입을 막았다.


11일 KB국민은행에 따르면 이날부터 MCI·MCG 가입이 한시적으로 제한된다.

MCI·MCG는 주택담보대출과 동시에 가입하는 보험으로, 이 보험이 없으면 소액 임차보증금을 뺀 금액만 대출이 가능하다. 이 때문에 대출 한도 축소 효과를 기대할 수 있다.


MCI·MCG 가입이 어려워지면 현재 지역별로 서울 5500만원, 경기도 4800만원, 나머지 광역시 2800만원 기타 지역 2500만원씩 대출 한도가 줄어든다는 게 은행권의 설명이다.


KB국민은행은 "적정 가계대출 규모를 유지하기 위해 불가피한 조치"라며 "다만 서민과 실수요자 보호 차원에서 집단대출(입주 잔금), 공사 보금자리론, 기금 대출 등은 가입 제한 대상에서 제외했다"고 전했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
