현대커머셜, 현대차 엑시언트 수리비 보상서비스 도입

할부고객 사고수리비 최대 3000만원 보상

현대커머셜은 사고 수리비를 최대 3000만원까지 보장하는 현대자동차 수리비 보상 서비스를 선보인다고 11일 밝혔다.

엑시언트 구매 후 1년간 발생한 사고에 대해 횟수 제한 없이 최대 3000만원 보상하는 서비스다. 현대커머셜에서 1억원 이상 할부 상품을 이용해 엑시언트를 구매한 고객이면 이용할 수 있다. 저금리 등 프로모션 상품을 이용하는 고객은 제외된다.

현대커머셜은 현대차와 함께 엑시언트 차주 수리비 부담을 완화하기 위해 서비스를 마련했다. 대형 상용차는 사고 발생 시 수리비용이 수천만원까지 발생한다. 현대커머셜에 따르면 대부분 보험회사는 자차 보험 가입을 수용하지 않거나 연 보험료 1000만원 이상을 요구해 차주 부담이 컸다.

엑시언트는 국내 최대 체급의 상용 전문 모델이다. 카고 트럭, 덤프 트럭, 트랙터 등 다양한 차종을 갖췄다. 특히 카고 트럭은 2019년 출시 이후 국내 대형트럭 판매량 1위를 기록 중이다.

현대커머셜 관계자는 "현대커머셜을 통해 상용차를 이용하는 고객 편의를 높일 수 있는 서비스를 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.





