강원도, 11일 소통·배려 '상호존중 캠페인'…따뜻한 존중 문화 확산

강원특별자치도(도지사 김진태)는 11일 '상호존중의 날'을 맞아 직원 간 존중과 배려의 직장문화를 확산하기 위한 '상호존중 캠페인'을 실시했다고 밝혔다.

강원특별자치도가 11일 '상호존중의 날'을 맞아 직원 간 존중과 배려의 직장문화를 확산하기 위한 '상호존중 캠페인'을 실시한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

'상호존중의 날'은 서로를 동등하게 존중하고 배려한다는 의미(1=1)를 담아 매월 11일로 지정해 운영하고 있으며, 특히 매년 11월 11일에는 도청 전 직원을 대상으로 상호존중의 날 캠페인 행사를 진행하고 있다.

이날 아침 출근길에는 여중협 행정부지사와 김광래 경제부지사가 직접 캠페인에 참여해 직원들에게 따뜻한 인사를 건네고, '서로를 존중하자'는 메시지가 담긴 빼빼로를 나누며 감사와 격려의 마음을 전했다.

이번 캠페인은 추운 아침 출근길 속에서도 직원 간 따뜻한 소통의 분위기를 조성하고, 서로의 노고를 인정하며 존중과 배려의 문화를 확산하는 의미 있는 시간이 되었다.

여중협 행정부지사는 "상호존중의 날을 맞아 직원 한 분 한 분께 직접 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊었다"며 "이번 캠페인을 계기로 도청 조직 전반에 서로를 존중하고 배려하는 문화가 한층 더 깊이 뿌리내리길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



