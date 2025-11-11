본문 바로가기
[포토] 국민의힘, '대장동 사건 검찰 항소 포기 규탄'

강진형기자

입력2025.11.11 10:19

[포토] 국민의힘, '대장동 사건 검찰 항소 포기 규탄'
장동혁 국민의힘 대표가 11일 서울 서초구 대검찰청 본관 정문 앞에서 열린 '대검찰청 긴급 현장 규탄대회'에 참석해 대장동 사건 관련 검찰의 항소 포기를 규탄하고 있다.





