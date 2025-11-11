본문 바로가기
금융

농협은행, 토스 페이스페이와 경품 이벤트 실시

오규민기자

입력2025.11.11 10:16

3312명 추첨
로보락 로봇청소기·다이슨 슈퍼소닉 등 제공

NH농협은행이 30일까지 NH올원뱅크에서 '올원뱅크+토스 페이스페이=?' 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.


'올원×페이스페이'는 얼굴과 결제수단을 미리 등록하면, 실물카드나 휴대폰 없이도 얼굴 인식만으로 오프라인 결제가 가능한 간편 결제 서비스다. 이번 이벤트는 신규로 가입하고 결제 수단을 농협은행 계좌 또는 NH농협카드로 설정한 고객을 대상으로 진행되며, 총 3312명을 추첨해 로보락 로봇청소기(2명), 다이슨 슈퍼소닉(10명), BBQ 치킨(300명), 스타벅스 아메리카노(3000명) 등 푸짐한 경품을 증정한다.

아울러 농협은행 계좌 또는 NH농협카드로 페이스페이 결제 시 결제마다 랜덤으로 포인트를 제공하는 추가 이벤트도 함께 진행 중이다. 지급된 포인트는 다음 결제 시 결제금액에서 차감하여 사용할 수 있다.


농협은행 관계자는 "토스의 얼굴인식 기반 간편결제 서비스와 제휴한 '올원×페이스페이'를 통해 고객들이 한층 편리한 금융경험과 다양한 혜택을 누릴 수 있을 것"이라며 "앞으로도 고객 중심의 생활금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

농협은행, 토스 페이스페이와 경품 이벤트 실시
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
