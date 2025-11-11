'연탄으로 전한 온기'…KB자산운용, 취약계층 겨울나기 지원

KB자산운용은 사회 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 임직원 릴레이 봉사활동인 '온기 나눔 프로젝트'를 진행했다고 11일 밝혔다.

지난달 15일부터 총 6회에 걸쳐 남태령 전원마을 일대에서 봉사활동을 했다. 전원마을 80세대 가운데 67세대가 연탄을 사용하고 있다. KB자산운용 임직원은 직접 연탄과 김치 등 식료품을 전달하며 지역 내 소외된 이웃들의 겨울나기를 도왔다.

지난 8일에는 지역 소상공인과의 상생 차원에서 이들이 운영하는 간식차가 참여, 떡볶이와 어묵 등을 제공하면서 현장 분위기를 더 따뜻하게 만들었다.

KB자산운용은 '온기 나눔 프로젝트'를 통해 사회적 돌봄이 필요한 이웃에게 실질적인 지원을 제공함과 동시에 임직원이 자발적으로 참여하는 지속가능한 나눔 문화를 확산하려고 노력했다.

김영성 KB자산운용 대표는 "총 6회에 걸친 릴레이 형태의 봉사로 더 많은 임직원이 나눔에 동참할 수 있었다"며 "임직원들과 직접 연탄과 식료품을 전달하면서 지역사회와 따뜻함을 나눌 수 있어 더 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.

KB자산운용은 평소 복지 사각지대에 놓인 아동 및 청소년 지원과 발달장애 아동 재활치료, 저소득층 노인을 위한 무료 배식 봉사 등 돌봄이 필요한 이웃을 위한 지원 사업을 꾸준히 벌이며 상생 가치 확산에 앞장서고 있다.

김영성 KB자산운용 대표(사진 중앙)와 임직원이 지난 8일 서울 서초구 남태령 전원마을에서 '온기 나눔 프로젝트'를 진행한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. KB자산운용.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



