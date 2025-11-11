본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

춘천시, 소상공인 상생 직거래장터 개최…지역 소상공인 판로 확대

이종구기자

입력2025.11.11 10:10

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

춘천시, 15~16일·22~23일 2주 연속 나흘간 개최
청년소상공인 직거래 부스·이벤트·공연 등 다채로운 구성
'땡겨요' 홍보 병행으로 지역 소상공인 판로 확대

춘천지역 소상공인들의 경영 활로를 넓히고 시민과 관광객에게 지역 브랜드 상품을 알리는 상생의 장이 마련된다.

'2025 춘천 소상공인 상생 직거래장터' 세부 시간표(1주차). 춘천시 제공

'2025 춘천 소상공인 상생 직거래장터' 세부 시간표(1주차). 춘천시 제공

AD
원본보기 아이콘

강원도 춘천시(시장 육동한)가 오는 15~16일, 22~23일 이틀씩 2주간 '2025 춘천 소상공인 상생 직거래장터'를 연다.


올해는 지역의 청년소상공인의 판매 수익 증대와 홍보에 주력해 △청년소상공인 직거래 부스 △시민 참여형 이벤트 △공연 프로그램 등 다채로운 구성으로 진행한다. 또 특히 민관협력 배달앱인 '땡겨요' 홍보도 함께 추진해 지역 내 소상공인 판로 확대를 도모할 예정이다.

소상공인 상생 직거래장터는 강원특별자치도 공모사업으로 춘천시는 지난해부터 참여하고 있다. 작년에는 송암스포츠타운에서 열린 스페셜라이즈드 행사와 연계 운영하면서 큰 호응을 얻었다.


규모는 지난해보다 커졌다. 지난해 이틀 동안 진행한 행사는 올해 4일로 확대해 운영한다.


시 관계자는 "작년보다 한층 규모가 커진 직거래장터에 많은 시민들의 관심을 기대한다"며 "시민이 즐기고 소상공인이 웃는 상생의 장이 되길 바란다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

원화 스테이블코인 발행, 은행 대출금리 상승 불러온다…왜

새로운 이슈 보기