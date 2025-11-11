본문 바로가기
대전시, '수능일' 출근 시간 9시에서 10시로 조정

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.11 10:07

시계아이콘00분 29초 소요
시청·산하기관 출근시간 조정과 요일제 한시적 해제

대전광역시 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 수능일인 오는 13일 본청 및 산하기관과 공사·공단·출연기관 등 출근 시간을 9시에서 10시로 조정해 원활한 차량 소통에 일조하게 된다.


시는 대전복수고등학교를 비롯한 35개 고등학교에서 응시인원 1만 6131명의 수험생이 시험을 치름에 따라 차량 소통 대책에 만전을 기할 계획이다.

또한 시험 당일 오전 7시~9시 수험생 탑승 차량에 한해 버스전용차로 위반 면제, 수능일 승용차 요일제 한시적 해제, 시내버스 시험장 안내, 교통약자 수험생 차량 무료 지원, 수험생 택시 우선 승차 등 차량 소통 대책도 추진한다.


이 밖에도 자치구와 대전지방경찰청 및 유관기관과 협력해 시험장 학교 반경 200m 이내 차량 진·출입 및 주차를 통제하고, 지각생 및 긴급환자 수송 등을 위해 119구급차량 대기, 경찰관과 순찰차를 배치하는 등 교통관리 및 질서 확립 대책에도 만전을 기할 예정이다.


남시덕 대전시 교통국장은 "수험생들이 편안하고 안전한 가운데 시험을 치를 수 있도록 차량 소통 대책 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
