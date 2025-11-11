"취업의 신이 양주에 온다"…tvN '유 퀴즈' 황인 강사, 18일 특강

양주시, '2025 양주시&경기도 2040＋5070 통합 일자리박람회'서 강연
경기 양주시가 오는 18일 경기섬유종합지원센터에서 열리는 '2025 양주시&경기도 2040＋5070 통합 일자리박람회'에서 취업 전문가 황인 강사의 특별 강연을 진행한다.
'2025 양주시&경기도 2040＋5070 통합 일자리박람회' 포스터. 양주시 제공
이번 강연은 오후 1시부터 '내일을 바꾸는 취업전략'을 주제로 열리며, 구직자들에게 실질적이고 현실적인 취업 준비 노하우를 전할 예정이다.
황인 강사는 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭-취업의 신 편'에 출연해 공감과 현실 조언으로 화제를 모았으며, 다수의 공공기관과 대학에서 취업 컨설팅과 강연을 진행해 온 취업 전략 전문가다.
참여를 희망하는 시민은 행사 포스터에 안내된 큐알(QR)코드를 통해 간편하게 사전 등록할 수 있으며, 행사 당일 현장에서도 즉시 신청 후 입장이 가능하다.
양주시는 이번 강연이 청년층과 장년층 구직자 모두에게 맞춤형 취업 전략을 제시하고, 취업 준비 과정에서 자신감을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
특강은 무료로 진행되며, 당일 양주시 공식 유튜브 채널을 통해 실시간 중계된다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
