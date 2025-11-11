대진대, 의과학전문대학원 신설 '적합'…경기북부 '의대 유치' 청신호

대진대, 중개연구·AI 융합 '의과학 전문대학원' 신설 승인

2026년 석사 12명 첫 모집…24~28일 전기 신입학 원서접수

대진대학교(총장 장석환)가 교육부로부터 2026학년도 의과학전문대학원 신설 '적합' 판정을 받았다고 11일 밝혔다. 이에 따라 의료 인프라가 절대적으로 부족했던 경기 북부 지역의 '의료 인력 양성'에 청신호가 켜졌다.

이에 따라 대진대는 2026학년도부터 매년 석사학위과정 신입생 12명을 모집할 수 있게 됐다. 첫 신입생이 될 2026학년도 전기 신입학 원서접수는 오는 24일부터 28일까지 진행된다.

새롭게 문을 여는 의과학전문대학원은 '중개연구(Translational Research)' 중심의 교육과정을 운영한다. 이는 임상 현장의 문제점을 과학적으로 탐구하고, 연구 결과를 다시 병원 현장에 적용하는 핵심 역할을 수행할 '의과학 전문 인재'를 양성하는 것이 목표다.

현대 의학이 기초과학, 공학, 인공지능(AI) 등 다양한 분야와의 융합을 통해 발전하는 추세에 맞춰, 단순 의학 지식을 넘어 생명과학, ICT 기술을 융합해 새로운 치료법을 개발하는 융합형 전문가 양성에 집중한다는 계획이다.

대진대는 이를 위해 기존 보건과학대학(의생명과학과, 간호학과, 보건경영학과 등)의 기초 과학 교육 역량과 AI융합대학의 디지털 첨단 교육을 연계할 방침이다. 특히 대진 의료재단 병원의 풍부한 임상 경험을 갖춘 의사들이 교수진으로 참여해, 의학과 기초과학의 시너지를 극대화할 계획이다.

대학 측은 이번 의과학전문대학원 신설이 경기북부 지역의 오랜 숙원인 의과대학 유치 노력과 맞물려, 지역 의료 및 바이오 생태계를 강화하는 '핵심 동력'이 될 것으로 기대하고 있다. 의학 분야 기초 연구의 산실 역할을 함으로써, 향후 의과대학 신설을 위한 견고한 기반을 다질 수 있을 것이란 전망이다.

장석환 대진대 총장은 "의과학전문대학원 신설은 경기북부 의료 접근성 제고와 바이오 R&D 경쟁력 강화를 위한 중장기 비전의 일환"이라며 "교육, 연구, 임상 현장을 유기적으로 연계해 실질적인 지역 기반 성과를 만들겠다"고 밝혔다.

국회 교육위원회 소속 김용태 의원(포천·가평) 역시 "지역 의료인력 양성과 대학 경쟁력 강화의 중요한 전기가 될 것"이라고 평가했다.

정부 차원에서도 의과학자 양성을 국가 과제로 삼고 투자를 늘리는 추세 속에서, 이번 신설 승인은 의료 인프라가 부족했던 경기북부에 단비 같은 소식이 될 전망이다. 대진대는 향후 박사과정 개설까지 검토하는 등 중개연구 역량 함양에 집중할 계획이다.





