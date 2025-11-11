본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[인사]대신파이낸셜그룹

김진영기자

입력2025.11.11 10:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[대신증권]

1. 임원 신규선임

<상무>

신기술금융담당 윤병권

리서치센터장 양지환

준법지원부문장 정헌식

홍보부문장 윤태림


2. 승진

<사장>

ESG경영진단총괄 송혁

<부사장>

IB총괄 박성준


<전무>

Trading부문장 박정환

기업금융1부문장 박석원


3. 전보

<전무>

리테일총괄강윤기

<상무>

운용부문장 김영일


[대신에프앤아이]

1. 승진

<전무>

경영기획본부 조상규


[대신저축은행]

1. 신규선임

<이사대우본부장>

준법감시인 양낙원


2. 승진

<부사장>

대표이사부사장 노명문


<전무>

경영지원본부장 장석철


[대신자산신탁]

1. 승진

<전무>

경영지원부문장 이홍훈

신탁사업2부문장 윤종열


2. 전보

<상무>

신탁사업1부문장 신제현


[대신프라퍼티]

1. 승진

<부사장>

대표이사부사장 이득원


2. 전보

<상무>

경영총괄 김동훈





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

원화 스테이블코인 발행, 은행 대출금리 상승 불러온다…왜

새로운 이슈 보기