[인사]대신파이낸셜그룹

[대신증권]
1. 임원 신규선임
<상무>
신기술금융담당 윤병권
리서치센터장 양지환
준법지원부문장 정헌식
홍보부문장 윤태림
2. 승진
<사장>
ESG경영진단총괄 송혁
<부사장>
IB총괄 박성준
<전무>
Trading부문장 박정환
기업금융1부문장 박석원
3. 전보
<전무>
리테일총괄강윤기
<상무>
운용부문장 김영일
[대신에프앤아이]
1. 승진
<전무>
경영기획본부 조상규
[대신저축은행]
1. 신규선임
<이사대우본부장>
준법감시인 양낙원
2. 승진
<부사장>
대표이사부사장 노명문
<전무>
경영지원본부장 장석철
[대신자산신탁]
1. 승진
<전무>
경영지원부문장 이홍훈
신탁사업2부문장 윤종열
2. 전보
<상무>
신탁사업1부문장 신제현
[대신프라퍼티]
1. 승진
<부사장>
대표이사부사장 이득원
2. 전보
<상무>
경영총괄 김동훈
