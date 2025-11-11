본문 바로가기
국정자원 화재 추가 예비비 261억원 투입…"대구 이전 활용"

김영원기자

입력2025.11.11 11:29

11일 국무회의서 예비비 의결
클라우드 전환 비용 등 196억원
개별 부처 복구비용 보전 65억원

국가정보자원관리원 화재 복구를 위해 추가 예비비 261억원이 투입된다. 추가 예비비는 행정정보시스템을 대구센터 내 민관협력 클라우드로 이전해 복구하는 데 활용된다.


행정안전부는 11일 국무회의에서 국정자원 화재 복구 관련 추가 예비비 지출안을 의결했다고 밝혔다. 앞서 지난달 21일 전산장비 구매 등 복구에 필요한 비용 1521억원이 예비비로 의결된 바 있다.

연합뉴스

연합뉴스

이번 예비비는 대구센터 민관협력 클라우드로 이전해 복구하는 정보시스템을 클라우드 기반으로 전환하는 비용과 클라우드 이용료 196억원이 핵심이다.


이에 해당하는 대구센터 이전 시스템은 총 4개 부처 15개 시스템이다. 소방청의 건축물 소방안전정보 통합관리시스템, 행안부 공공시설물 내진보강정보관리시스템, 보건복지부 보건의료인 행정처분시스템, 기후에너지환경부 통합계정관리시스템 등이다. 대구센터로 이전하는 시스템 중 G드라이브 시스템 관련 비용은 지난달 국무회의에서 의결됐다.


아울러 개별 부처에서 화재 복구를 위해 투입하는 비용을 자체 재원으로 지급할 수 없는 경우 이를 보전하기 위한 예비비도 65억원 편성됐다.

정부는 대구센터로 이전하는 16개 시스템을 포함한 모든 정보시스템이 신속하고 안정적으로 복구될 수 있도록 최선을 다할 계획이라고 밝혔다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
