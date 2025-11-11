본문 바로가기
부산도시공사, ‘안전골든벨’ 개최… 안전역량 강화·중대재해 예방

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.11 09:55

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 7일 본사 대강당에서 임직원 140여명이 참석한 가운데 '2025년 BMC 안전골든벨'을 열고, 임직원의 안전보건 역량 강화와 중대재해 예방 의식 제고에 나섰다.

부산도시공사가 ‘안전골든벨’을 개최하고 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

부산도시공사가 '안전골든벨'을 개최하고 기념촬영하고 있다. 부산도시공사 제공

이 대회는 예선 OX퀴즈, 본선 객관식, 보너스 퀴즈, 결승전 순으로 진행됐다. 참가자들은 ▲중대재해처벌법 ▲산업안전보건법 ▲공사 안전관리규정 등 주요 법령을 중심으로 문제를 풀며 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무형 안전지식을 익혔다.


신창호 사장이 직접 안전교육과 문제 출제 방향을 주도하고, 임직원들은 이번 행사를 통해 '예방 중심의 안전관리' 문화가 조직 전반에 뿌리내리는 계기로 평가했다.

신창호 부산도시공사 사장은 "안전은 모든 업무의 기본이자 시민과 근로자의 신뢰를 지키는 약속"이라며 "임직원 모두가 일터의 안전을 생활화하고 예방 중심의 안전경영을 지속해 나가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr


