본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

비정규직 사내 하도급 근로자 보호에 앞장서겠습니다…대구노동청, 대구파티마병원 협약 체결

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.11 09:49

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구지방고용노동청(청장 직무대리 김선재)는 지난 10일 대구파티마병원에서 대구파티마병원(병원장 김선미)과 대구파티마병원 협력사 ㈜영일(대표 전향숙), ㈜엠티오지산(대표 김기태)과 함께 '사내하도급 근로자 고용안정 및 근로조건 보호 가이드라인 준수 협약'을 체결했다.


이번 협약식은 고용구조개선 컨설팅을 성공적으로 마무리하고 그 성과를 바탕으로 사내하도급 근로자 고용안정 및 근로조건을 실질적으로 개선하기 위해 개최됐다.

대구노동청, 대구파티마병원, 장례식장 관리를 맡은 영일, 세탁물를 관리하는 엠티오지산 대표들이 협약을 체결했다.

대구노동청, 대구파티마병원, 장례식장 관리를 맡은 영일, 세탁물를 관리하는 엠티오지산 대표들이 협약을 체결했다.

AD
원본보기 아이콘

대구지방고용노동청 김선재 청장 직무대리와 대구파티마병원 김선미 병원장, 협력업체인 ㈜영일(장례식장 관리)과 ㈜엠티오지산(세탁물 관리), 고용구조개선지원단 컨설턴트(공인노무사) 등이 참석했다.

고용노동부 '고용구조개선지원 컨설팅 사업'은 전문 컨설턴트(노무법인, 공인노무사 등)가 사내하도급 사용 사업장(도급사업주) 대상으로, '사내하도급 근로자 고용안정 및 근로조건 보호 가이드라인'을 활용해 실태를 진단하고 개선방안을 마련해 기업(도급사업주) 스스로 자율적 개선을 유도해 사내하도급 근로자의 처우를 개선하도록 지원하는 사업이다.


김선재 대구지방고용노동청장 직무대리는 "대구지방고용노동청도 이번 협약을 통해 사내하도급 근로자의 고용안정과 근로조건을 보호하고 노동시장은 물론 산업현장 전반에 실질적인 변화가 촉진될 수 있도록 더욱 관심을 가지고 지원하겠다"라고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들 "1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

불장에 "수억 벌었다?"…현실은 개미 절반 "931만원 손실"

불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추

한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네

새로운 이슈 보기