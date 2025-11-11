플렉스, '성과관리' 새 버전 출시…AI가 맞춤형 '성장 로드맵' 제시

AI가 강·약점 진단, 동일 직무·직급 내 상대적 비교

데이터 기반으로 입체적 평가 분석

플렉스는 인공지능(AI)으로 개인과 조직의 성장을 이끄는 '성과관리' 서비스 새 버전을 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 대규모 업데이트의 핵심은 'AI 평가 결과 리포트'다. AI가 구성원별 평가 결과를 객관적인 데이터로 진단하고 구체적인 성장 방향을 제시한다. 예컨대 '역량 강·약점 진단'은 동일 직무·직위 대비 입체적인 분석을, '역량 자기 객관화 진단'은 셀프 평가와 동료 평가 간의 격차를 분석해 내놓는다. 이로써 구성원이 평가 결과를 성장의 기회로 삼도록 수용성을 높인다는 설명이다.

정교한 데이터 연동도 장점이다. 휴·복직, 승진, 부서 이동, 직무 변경 등 조직과 구성원의 인사 데이터를 실시간 연동해 평가·피평가 위계 및 열람·수정 등의 권한 변동을 설정에 자동 반영한다. 휴가 등 구성원 부재 여부에 따라 마감일 조정, 평가자 변경 등 조치도 취할 수 있다. 시범 테스트에 참여한 한 기업 인사담당자는 "내년 초에 진행할 성과평가 제도를 직접 설정해봤는데, 정확한 발령 시점을 기준으로 평가 권한을 자동 부여하는 기능 하나만으로도 고질적으로 겪어온 수작업에서 해방됐다"고 평가했다.

플렉스는 향후 시계열로 축적될 성과관리 데이터를 활용해 AI의 역할을 고도화할 구상이다. 특히 사람의 주관과 편향을 최소화해 객관적이고 공정한 판단을 돕도록 하는 데에 초점을 맞췄다. 예를 들어 구성원별 성장 여정과 보상 수준 추이를 비교 분석 후 합리적인 보상 설계 제안, 구성원 맞춤형 성장 트랙 추천, 핵심인재 관리, 승진 대상자 추천 등을 한다.

장해남 플렉스 대표는 "평가는 과거에 매몰되기보다 개인과 조직의 미래 성장을 위해 작동해야 한다. 성과를 성장의 동력으로 만들고, 그 성장을 다시 조직의 체계로 정착시키는 루프를 서비스에 내재화하는 데 주력했다"며 "플렉스 성과관리와 함께 오퍼레이션 부담 없이 구성원과 조직의 성장에만 집중하는 평가 시즌을 보내기를 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



