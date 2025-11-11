KT-한국교원대, AI 기반 교육 디지털 전환 맞손

교원대 'AI에듀테크센터' 중심 산학 협력 강화

안창용 KT 엔터프라이즈부문장(오른쪽)과 차우규 한국교원대 총장이 업무협약 체결 후 기념사진을 촬영하는 모습. 사진제공=KT AD 원본보기 아이콘

KT가 한국교원대학교와 손잡고 교육 현장의 디지털 전환을 추진한다. 양 기관은 11일 인공지능(AI) 기반의 교육 혁신과 미래 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 양측은 교육 현장에서 AI 기술을 효과적으로 활용할 수 있도록 기술 지원부터 활용 방안까지 단계별 협력 체계를 구축한다. 교원대가 운영 중인 'AI에듀테크센터'를 중심으로 다양한 AI 교육 프로그램과 연구 활동을 공동 추진할 계획이다.

KT는 AI, 클라우드, 네트워크 등 AICT 역량을 바탕으로 교육 특화형 AI 플랫폼과 솔루션을 함께 연구·개발한다. 또 인프라 구축 자문과 데이터 플랫폼 방향성 제시, 보안 관리 방안 마련 등 전반적인 컨설팅을 지원한다.

교원대는 AI에듀테크센터를 거점으로 KT와 함께 재학생 대상 AI 역량 강화를 지원하고, AI 기반 교수·학습 환경 조성에서도 협력할 계획이다. 이를 통해 양 기관은 교육과 기술을 결합한 실질적인 AI 협력 모델을 마련하고, 디지털 인재 양성 모델을 전국으로 확산시키는 것을 목표로 한다.

KT는 앞서 지난 6월 계명대학교, 한국마이크로소프트와 디지털 연구·교육 플랫폼 'K-MIND' 센터 설립을 위한 협약을 체결하는 등 지역 대학과 함께 교육 현장의 AX(AI 전환)를 추진해왔다.

차우규 한국교원대 총장은 "AI와 디지털 기술을 활용한 교육 혁신은 미래 교육의 핵심 과제"라며 "교사와 학습자의 디지털 역량을 실질적으로 강화하고, AI에듀테크센터 중심으로 모범 사례를 전국으로 확산시키겠다"고 말했다.

안창용 KT 엔터프라이즈부문장(부사장)은 "AI와 네트워크를 결합한 실무형 교육 및 연구 협력을 통해 교육 현장의 AX를 가속화하겠다"며 "교원대와 함께 현장 중심의 혁신 모델을 만들고 미래 인재 양성에 기여할 수 있도록 기술과 인프라를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>