한국남동발전, 삼천포발전본부 폐지설비 대상 안전점검 가져

강기윤 사장 폐지된 삼천포 1,2호기

안전점검 및 전사 특별안전점검회의



한국남동발전은 강기윤 사장이 삼천포발전본부 1·2호기 폐지설비를 직접 찾아 시설물 상태와 현장 안전관리 현황을 긴급 점검했다.

강기윤 사장이 삼천포 현장 안전점검을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

지난 10일 이뤄진 현장 점검은 노후석탄화력 폐지 정책에 따라 폐지된 설비의 구조적 안정성과 안전조치가 철저히 이행되었는지 확인하기 위해 진행됐다.

특히 이번 점검은 강기윤 사장이 직접 폐지설비에 대한 현장 안전 경영에 나섬으로써 안전사고 예방과 안전관리 강화를 위해 필요한 실질적인 조치들을 찾는 데 중점을 두었다.

이날 강기윤 사장은 삼천포 1,2호기 폐지설비 주변 통행금지 구역이 철저히 확보돼 있는지, 시설물의 구조적 안정성이 유지되고 있는지 등을 직접 확인했다.

또한 '안전 최우선'을 강조하며, 안전은 비용이 아닌 투자로 인식해 안전에 적극적으로 투자할 것을 주문했다. 이어 폐지설비 주변의 잠재적 위험 요소를 재검토하고, 필요시 즉각적인 조치를 취할 것을 강조했다.

이날 현장 점검 직후 삼천포발전본부에서 사장 주재의 전사 특별안전점검회의가 진행됐다. 전 사업소를 비롯해 출자회사, 해외 사업소까지 참여하는 화상 회의를 통해 각 사업소별 안전관리 현황 점검이 이어졌다.

강기윤 한국남동발전 사장은 "사업소 현장에서 형식적인 위험성 평가가 아닌 작업 상황과 작업 방법에 맞는 실질적인 위험성 평가가 필요하다"고 강조하며 "의례적인 행위가 아닌 실제 현장에서 발생할 수 있는 위험을 예측하고 즉각적인 대응책을 마련할 수 있도록 철저히 관리해야 할 것"이라고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>