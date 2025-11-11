중기업계, 탄소중립·AI 대전환 속 중소 제조업 체질 전환 방안 논의

'중소 제조업 전환 전략 : 위기에서 혁신으로' 정책토론회 개최

중소기업중앙회는 '중소 제조업 전환 전략 : 위기에서 혁신으로' 정책토론회를 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 토론회는 글로벌 환경 변화와 국내 산업 현안 속에서 중소 제조업의 위기를 진단하고, 기업의 자구적 혁신과 정부의 정책 지원 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

오기웅 중기중앙회 상근부회장은 인사말을 통해 "제조업 위기라는 말을 20년 이상 들었지만, 지금이야말로 제조업은 위기이자 기회의 변곡점에 서 있다"며, "오늘 토론회가 제조업 경쟁력 강화를 위한 방향성을 잡는 데 중요한 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

발제를 맡은 오윤환 과학기술정책연구원 연구위원은 "'제조업 위기'라는 표현이 더 이상 과장이 아니다. 향후 10년간 대한민국 제조업 경쟁력을 결정짓는 핵심은 대·중소기업이 함께 축적해 온 산업 공유지를 얼마나 체계적으로 지켜내는가"라며 ▲현장개선 중심의 첨단화 ▲탄소중립 대응을 위한 공동 인프라 ▲AI·로봇 등 기술도입의 지속성 확보 ▲혁신투자와 신용성의 연계 등 중소기업 첨단 제조혁신을 위한 네 가지 과제를 제시했다.

이어진 종합 토론에서 각계 전문가들이 중소 제조업의 혁신 전환을 위한 기업과 정부의 전략을 제시했다. 박평재 중기중앙회 부회장(한국표면처리공업협동조합 이사장)은 "표면처리 업계가 마주한 국내 환경·안전 관련 규제가 200개를 훨씬 넘는다"며, "환경·안전 관리 측면에서 업종별 공동 대응체계 마련을 위해 정책적 뒷받침이 필요하다"고 했다.

권순재 중소벤처기업부 지역기업정책관은 "정부는 2030년까지 AI 중심 스마트공장 1.2만 개 구축, AI 적용기업 산업재해 20% 감소가 목표"라며, ▲중소 제조기업 AI 대전환 ▲스마트제조 기술기업 육성 ▲제조데이터 표준화 등 인프라 확충과 같은 이행계획을 소개했다. 양찬회 중기중앙회 혁신성장본부장은 "글로벌 산업 환경의 변화 속에서 위기를 기회로 전환하려는 기업가 정신이 그 어느 때보다 필요하다"며, "탄소중립, AX에 대해 업종별 데이터 표준화 지원과 상생형 지원모델로 공동 대응역량을 강화해야 한다"고 말했다.

이날 오후 '2025년 제2차 뿌리산업위원회'도 개최됐다. 이 위원회는 금형, 주물, 소성가공 등 제조업의 근간인 뿌리산업의 경쟁력 강화 방안을 모색하고, 관련 현안에 공동 대응하기 위해 구성됐다. 위원들은 과도한 산업용 전기요금으로 인한 에너지비용 부담이 국가 온실가스 감축목표의 상향으로 심화될 것을 우려하며 감축 과정에서 전기요금 제도 합리화와 산업 현장의 에너지 전환 지원대책 마련을 촉구했다.

박평재 뿌리산업위원장은 "전반적인 산업 진흥정책과 더불어 에너지비용 부담 완화를 위한 지원책이 시급한 상황"이라며, "뿌리산업위원회가 산업계 소통창구로서 주도적으로 현안을 발굴하고 현장 의견을 개진해 뿌리업계 발전을 위해 노력하겠다"고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>