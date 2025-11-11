산청군, 지역 내 등록 건설업체 대상 특별점검 추진

기술 능력·자본금 등 등록기준 확인



경남 산청군이 건설산업의 공정 질서를 흐리는 '페이퍼컴퍼니' 색출 작업에 나선다.

11일 산청군에 따르면 지역 내 등록된 건설업체(종합·전문)를 대상으로 건설업 등록기준 적격 여부를 확인하기 위한 특별점검을 실시한다.

이번 특별점검은 건실한 건설업체의 수주 기회를 침해하고 건설산업의 공정 질서를 저해하는 페이퍼컴퍼니 등 부적격 업체를 근절하기 위한 조치다.

점검에서는 현재 등록된 약 250개 건설업체를 대상으로 '건설산업기본법'에 따른 기술 능력, 자본금, 사무실 등 등록기준 충족을 확인한다.

특히 서면조사와 현장 조사를 병행해 면밀히 검토하고 기준 미달 또는 서류상으로만 존재하는 업체에 대해서는 행정처분 등 엄정한 조처를 할 방침이다.

산청군 관계자는 "불공정 행위를 사전에 차단할 수 있도록 지속적인 단속을 이어갈 것"이라며 "앞으로도 투명하고 공정한 건설시장 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



