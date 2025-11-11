트럼프, 셧다운 합의안 수용 의사…"매우 좋아"

인도 무역협정 체결 임박…"관세 낮출것"

미국 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지)이 10일(현지시간) 41일째를 맞은 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 "아주 빠르게 나라를 열게 될 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 주인도 미국대사 취임선서식에서 상원에서 진행 중인 셧다운 합의안을 수용하느냐고 묻는 취재진의 질문에 "그렇다"며 이같이 답했다.

전날 상원에서 일부 민주당 중도파 의원들이 찬성으로 돌아서며 임시예산안 처리 첫 단계인 '절차 표결'이 가결됐다. 상원 공화당 의원들과 민주당 중도파 의원들이 합의한 예산안은 2026회계연도 연간 예산안 중 초당적 합의가 이뤄진 부처 예산안 3건과 내년 1월 30일까지의 연방정부 임시예산안이다.

셧다운 종결을 위한 민주당의 핵심 요구사항인 오바마케어(건강보험개혁법·ACA) 보조금 연장은 이번 합의안에 포함되지 않았으나, 중도파 의원들은 공화당으로부터 다음 달 상원 표결을 약속받았다. 다만 민주당 척 슈머 상원 원내대표 등은 오바마 케어 보조금과 관련해 근본적인 문제가 해결된 것이 없다며 강경한 자세를 고수하고 있다.

트럼프 대통령은 이번 합의안이 "매우 좋다"며 "우리는 감옥에서 풀려나거나 갱단, 마약상 같은 사람들에게 1조5000억달러를 퍼주지 않을 것이다. 그들은 건강보험 혜택을 받길 원하지만, 그것은 우리의 보건의료 시스템을 해치는 일"이라며 '오바마 케어'를 비판했다. 이어 "우리는 보험사가 아니라 국민에게 직접 돈이 돌아가는 건강보험을 원한다"며 건강보험 개혁에 대한 의지를 밝혔다.

또한 합의안에 담긴 셧다운 이후 해고된 공무원들이 복직하도록 하는 방안을 준수하겠다며 "나는 합의를 따를 것이다. 이 합의는 매우 좋다"고 했다.

상원에서 임시예산안 등이 최종 통과되면 이후 하원 표결과 트럼프 대통령의 서명을 거쳐 정식으로 발효된다.

트럼프 대통령은 셧다운 이후 미국의 항공관제 시스템이 훨씬 나아질 것이라면서 "우리는 2~3주 안에 세계에서 가장 정교한 항공 교통 관제 시스템을 발표할 것"이라고 말했다.

이날 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 셧다운 사태로 급여를 받지 못해 결근 중인 항공관제사들에게 당장 복귀하지 않으면 감봉하겠다고 위협하기도 했다. 셧다운으로 생계가 어려워진 관제사들이 투잡을 뛰느라 출근하지 않으며 미국 여러 공항은 인력난을 겪고 있다.

한편 트럼프 대통령은 이날 인도와 무역협정 체결이 임박했다며 50%에 달하는 관세 인하 가능성을 시사했다. 트럼프 대통령은 인도에 상호관세 25%를 부과한데다 러시아산 원유 수입을 이유로 제재성 관세 25%를 추가로 적용해 지난 8월 말부터 총 50%의 관세를 부과하고 있다.

트럼프 대통령은 취재진에게 "우리는 인도와 협정을 맺을 것이며, 과거와는 매우 다른 협정"이라며 "지금은 그들(인도)이 나를 좋아하지 않지만, 우리를 다시 좋아하게 될 것이다. 우리는 공정한 협정을 맺고 있다"고 말했다.

또한 "그들(인도)은 러시아산 원유 수입을 중단했다. 수입량이 상당히 줄었다"며 "우리는 어느 시점에 (인도에 대한) 관세를 낮출 것"이라고 제재성 관세 인하 가능성을 언급했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



