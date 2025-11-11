본문 바로가기
카카오, '일상AI 포럼' 출범…산업·학계 13인과 AI 혁신 논의

박유진기자

입력2025.11.11 09:32

스타트업·학계·산업계 한자리에…'에이전틱 AI' 주제로 첫 세션

카카오가 11일 국내 AI 분야의 대표 전문가 13인과 함께 '카카오 일상AI 포럼'을 공식 발족했다고 밝혔다. 기술 중심의 담론을 넘어 AI가 대중의 일상과 산업 전반에 미칠 영향을 폭넓게 논의하고, 각 분야의 현안을 함께 해결해 나간다는 취지다.


포럼에서는 AI가 대중의 일상에 끼칠 영향과 산업적 변화, 그 과정에서 해결해야 현실적 과제들에 대해 논의한다. AI 기술과 서비스 동향, 산업 구조 변화, 스타트업·학계 현장의 경험 등을 바탕으로 실질적인 대안을 도출하는 것이 목표다.

참여 인사는 ▲김덕진 IT커뮤니케이션연구소 소장 ▲김도균 달파 대표 ▲김승일 모두의연구소 대표 ▲김종윤 스캐터랩 대표 ▲노정석 비팩토리 대표 ▲심규현 렛서 대표 ▲유수연 네이션에이 대표 ▲엄윤설 에이로봇 대표 ▲장동선 미래탐험공동체 대표 ▲정지훈 Asia2G Capital 제너럴 파트너 ▲최재식 인이지 대표 등이다. 카카오에서는 김병학 카나나 성과리더와 김세웅 AI시너지 성과리더가 참여한다.


포럼의 첫 모임은 10일 열렸다. '에이전틱 AI(Agentic AI)'를 주제로 한 이번 회의에서는 AI가 조직과 비즈니스, 플랫폼 전략을 어떻게 재편할 것인가를 중심으로 논의가 진행됐다.


노정석 비팩토리 대표는 'AI 시대 개별 비즈니스들의 진화 방향'을, 심규현 렛서 대표는 '에이전틱 AI로 바뀌는 조직 구조'를 발표했다. 이어 김세웅 카카오 성과리더가 '에이전틱 AI 전환, 플랫폼 전략의 새로운 시작'을 주제로 발표를 이어갔다.

포럼 참석자들은 "AI가 바꿀 일상과 산업 생태계에 대해 진지하고 실질적인 토론을 진행할 수 있어 뜻깊었다"며 "AI가 대중의 삶에 빠르고 긍정적으로 자리 잡을 수 있는 길을 찾아가고 싶다"고 입을 모았다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

