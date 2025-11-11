무인지게차가 짐 나른다…SK AX, 북미 車 부품공장 AX 물류 자동화

SK AX는 북미 글로벌 자동차 부품 공장에서 생산 전체 공정을 자동으로 연결하는 인공지능 전환(AX) 물류 체계를 구축했다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 완성차 고객사의 주문 다변화와 공정 물류 증가로 복잡해진 물류 흐름을 제어하기 위해 추진됐다.

SK AX는 반제품 이송부터 완제품 출하까지 모든 물류 공정을 사람의 개입 없이 자동으로 수행하도록 무인운반차(AMR)와 무인지게차(AFR)를 투입, 공장 전체에 '스스로 움직이는 물류 체계'를 구현했다.

로봇에는 동시적 위치 추정과 지도 작성(SLAM) 기술이 적용돼 GPS 신호가 닿지 않는 실내에서 위치를 파악하고 최적 경로를 찾아 이동할 수 있다. SLAM은 내부 구조물을 활용해 공장 지도를 구성하는 방식으로, 이동식 선반이나 화물 위치가 바뀌어도 동작한다. 이를 통해 여러 로봇이 위치를 공유하며 작업을 동시 수행하는 자율 협업이 가능하다.

공장 전체 물류 흐름을 통합적으로 제어하는 인공지능(AI) 기반 물류정보시스템(MCS)과 AMR 제어시스템(ACS)도 함께 도입했다. 이 시스템은 생산 라인 가동 상태와 재고 위치, 로봇 주행 상황을 실시간 분석해 물류 경로를 배분한다. 특정 공정에서 생산량이 갑자기 변해도 AI가 물류 투입량과 순서를 조절해 지연을 줄인다. 자동차 부품 제조 공장에 특화된 물류정보시스템을 구축한 것도 장점이다.

SK AX는 이번 AX 물류 자동화가 생산성 향상에 더해 공장 운영에 필요한 비용 구조와 공급망 관리 방식을 바꾸는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

김광수 SK AX 제조서비스부문장은 "이번 사업은 SK AX가 보유한 AX 물류 기술력을 실제 현장에 구현한 사례로서 미국 내 대형 공장들이 겪고 있는 인력 부족과 비용 부담을 해결하는 데 실질적인 해법이 될 것"이라면서 "글로벌 자동차 부품사는 물론 완성차 기업과도 협력을 확대해 AX 기반 제조 운영 혁신을 더욱 확산해 나가겠다"고 말했다.





