매쉬업벤처스, 김밥롤 마스크팩 '리써' 시드 투자

'하유미팩' 등 히트 상품 개발한 김종철 대표가 창업

김밥을 화장품으로 재해석한 '리써' 김밥롤 마스크팩

K콘텐츠 인기 힘입어 글로벌 시장에서 높은 관심

한국적 컨셉의 뷰티 브랜드 '링더벨'이 매쉬업벤처스로부터 시드 투자를 유치했다고 11일 밝혔다.

링더벨은 K푸드의 대표 음식인 김밥을 화장품으로 재해석해 '리써' 김밥롤 마스크팩을 개발했다. 리써 마스크팩은 김밥처럼 돌돌 말린 시트를 이마에 대고 아래로 펼치면서 부착하는 방식으로 사용 편의성을 대폭 개선했다. 방사무늬돌김 추출물, 쌀, 당근, 오이 등 김밥 주재료인 천연 성분과 더마·클레라(Derma·CLERA) 성분을 포함해 보습, 탄력 및 진정 효과를 기대할 수 있다.

김종철 링더벨 대표는 화학공학 박사 학위를 취득하고, 한국 1세대 마스크팩 업체인 제닉 CTO(최고기술책임자), 한국콜마의 마스크팩 전문 자회사 콜마스크 대표 등을 역임한 20년 이상 경력의 마스크팩 전문가다. 이른바 '하유미팩'이라고 불리는 하이드로겔 마스크팩을 포함해 매출 1000억원 이상의 히트 상품을 다수 개발했고, 관련 마스크팩 생산량은 누적 15억장을 넘겼다. 관련 특허 출원 및 등록 또한 50여 건에 달한다.

K푸드의 대표 음식인 김밥을 화장품으로 재해석해 '리써' 김밥롤 마스크팩을 개발한 뷰티 브랜드 '링더벨'이 매쉬업벤처스로부터 시드 투자를 유치했다. 링더벨 AD 원본보기 아이콘

최근 '케이팝 데몬 헌터스', '오징어게임' 열풍으로 김밥 등 K푸드에 대한 글로벌 관심이 높아지면서 링더벨의 리써 마스크팩 또한 주목받고 있다. 리써 마스크팩은 인천공항 판판면세점 입점과 함께 글로벌 메가 인플루언서 채널을 통해 280만뷰를 기록한 바 있다. 최근 일본 주요 유통 상사로부터 러브콜을 받으며, 일본을 비롯해 미국, 중국 등 주요 시장의 현지 규제 등록을 완료하고 수출을 시작했다.

링더벨은 김밥롤 마스크팩에 이어 해조류 컨셉의 콜라겐 마스크팩을 출시했다. 현재 한국 전통 소재인 누룩 성분을 활용해 열노화 현상을 개선하는 2세대 하이드로겔 마스크팩을 개발 중이다. 최근 누룩에서 추출한 균을 활용해 붉은 기 개선, 피부 온도 감소 등 구체적인 효능을 입증하며 중소벤처기업부가 주관하는 팁스(TIPS) 프로그램에 선정됐다.

김종철 대표는 "20년 이상 마스크팩만을 연구하고 제조하며 쌓아온 노하우를 바탕으로 한국의 전통적인 소재와 문화를 활용한 차별화된 제품을 선보일 것"이라며 "마스크팩을 넘어 스킨케어 화장품 전반을 아우르는 글로벌 기업으로 거듭나겠다"고 밝혔다.

이번 투자를 주도한 인상혁 매쉬업벤처스 파트너는 "뷰티 산업은 마케팅뿐 아니라 원료 개발부터 제조, 유통까지 산업 전반에 대한 깊은 이해가 필요한 분야"라며 "링더벨은 이러한 산업 전반의 역량을 갖춘 검증된 전문가 팀이다. K뷰티 글로벌 수요 확대와 함께 독창적인 컨셉의 제품으로 빠르게 성장할 것으로 기대한다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>