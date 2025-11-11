본문 바로가기
일반

파주시, '철도 토크콘서트' 개최…‘제5차 국가철도망’ 반영 공감대 확산

이종구기자

입력2025.11.11 09:30

언론사 홈 구독
파주시, ‘제5차 국가철도망’ 반영 위해 시민과 손잡다
김경일 파주시장, 철도 토크콘서트서 미래 비전 제시

경기 파주시는 지난 10일 임진각 디엠지(DMZ)생태관광지원센터에서 '시민과 함께하는 철도 토크콘서트'를 개최했다고 11일 밝혔다.

김경일 파주시장이 지난 10일 임진각 디엠지(DMZ)생태관광지원센터에서 '시민과 함께하는 철도 토크콘서트'를 개최하고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장이 지난 10일 임진각 디엠지(DMZ)생태관광지원센터에서 '시민과 함께하는 철도 토크콘서트'를 개최하고 있다. 파주시 제공

이번 행사는 '제5차 국가철도망 구축계획' 수립이 임박한 시점에서, 파주시 핵심 철도사업의 반영을 염원하는 시민의 뜻과 시의 의지를 대외적으로 알리기 위해 마련됐다.


특히 이번 행사는 기존의 일방적 전문가 발표 중심의 토론회와 달리, 시민들의 생활 속 이야기와 생생한 목소리를 통해 파주 철도의 필요성과 당위성, 향후 발전 방향을 함께 모색했다는 점에서 의미를 더했다.

행사에 앞서 시는 지난 10월 16일부터 11월 9일까지 25일간 온라인으로 시민들의 의견을 수렴했으며, 이 기간에 2600여 명이 넘는 시민이 참여하며 파주 철도에 대한 높은 관심과 열의를 보여줬다.


이날 김경일 파주시장은 직접 토론자로 참여해 '중첩규제로 인한 철도사업 추진 제약' 등 제도적 문제점을 지적하고, '파주 철도사업과 교통 체계 개편의 미래 비전'을 제시하며 교통 전문가로서의 면모를 드러냈다.


토론자로 참여한 최진석 철도경제연구소장, 오동익 ㈜티랩교통정책연구소 대표, 양광식 순천향대학교 교수는 "접경 지역인 파주는 오랜 기간 국가를 위해 큰 희생을 감내해 온 지역이자, 향후 한반도 교통·물류 거점으로서 높은 잠재력을 지닌 도시"라며 "파주 철도사업은 지역 발전을 넘어 국가적으로도 매우 중요한 과제"라고 입을 모았다.

파주시는 이번 행사를 계기로 철도사업의 필요성과 시민 염원을 지속적으로 확산시키고 '제5차 국가철도망 구축계획'에 파주시 핵심 사업이 반영될 수 있도록 적극 대응해 나갈 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

