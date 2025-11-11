롯데케미칼, '국내 최대' 고압 수소출하센터 가동

에어리퀴드코리아와 합작한 법인

충남 서산시 대산공장에서 부생수소 정제

차량용 수소 공급 본격화…"탄소중립 실현"

롯데케미칼과 에어리퀴드코리아의 합작법인 '롯데에어리퀴드 에너하이'는 11일 대산석유화학단지 내 고압 수소 출하센터의 상업 가동을 시작했다고 밝혔다. 이번 설비는 정부의 수소 출하센터 구축 보조사업 지원으로 건설됐다. 하루 4200대의 승용차 또는 1100대의 수소 버스에 연료를 공급할 수 있다. 이는 국내 최대 규모다.

이 센터는 롯데케미칼 대산 공장에서 발생하는 부생수소를 정제해 450bar(바) 수준으로 압축, 공급한다. bar는 기체나 액체의 압력을 나타내는 단위로, 1bar는 약 1기압(대기압)과 거의 같은 수준이다. 450bar는 대기압의 450배에 해당하는 고압이다. 대용량 수소 저장과 수송에 필요한 압력이다.

생산된 수소는 서울·충청 등 수도권과 중부권 수소충전소에 공급된다. 특히 수소 버스·트럭 등 대형 상용차 연료 공급 인프라로써 활용된다. 롯데에어리퀴드 에너하이는 기존 200bar 대비 3.5배 많은 수소를 운송할 수 있는 고압 튜브 트레일러를 도입해 물류 효율을 높였다고 설명했다. 생산·운송·출하 전 과정에는 에어리퀴드의 고순도 정제 기술과 국제 안전 기준이 적용됐다.

이영준 롯데케미칼 대표는 "대산 수소 출하센터는 부생수소를 고부가가치 자원으로 전환하는 상징적 시설"이라며 "수소 공급망 고도화와 탄소중립 실현의 기반이 될 것"이라고 말했다. 그러면서 "롯데케미칼은 수소 에너지 산업을 선도할 수 있도록 기술 혁신과 신사업 발굴에 매진하겠다"고 덧붙였다.





오지은 기자



