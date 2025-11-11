본문 바로가기
이 대통령, 14일 경기북부 타운홀미팅…"불합리한 문제 직접 들려달라"

송승섭기자

입력2025.11.11 09:28

24일 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 참석자들이 이재명 대통령을 향해 손을 들며 발언권을 요청하고 있다. 연합뉴스

24일 대구 엑스코에서 열린 '대구의 마음을 듣다' 타운홀미팅에서 참석자들이 이재명 대통령을 향해 손을 들며 발언권을 요청하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 오는 14일 경기북부 지역에서 타운홀 미팅을 연다.


이 대통령은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "경기북부는 접경 지역이자 수도권이라는 이유로 많은 불이익을 받아왔다"며 "지역 발전을 가로막아 온 미군 반환 공여지 개발 문제부터 이중삼중의 규제와 생활 속 불편까지 경기북부 주민들께서 겪고 계신 불합리한 문제들을 직접 들려달라"고 밝혔다.

이 대통령은 "국민과 정부가 각자의 위치에서 머리를 맞대며 문제를 함께 풀어가는 귀한 소통의 장이 될 것"이라면서 "더욱 살기 좋은 경기북부를 만들기 위해 지혜를 모아주시길 바란다"고 당부했다.


타운홀 미팅 참석 대상은 경기북부 주민 200명이다. 참가 신청은 이날부터 12일까지 네이버 폼을 통해 받는다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
